美麗島電子報公布最新民調，顯示賴清德仍然以35.9%領先柯文哲的20.2%和侯友宜的19.2%。如果扣除不投票和未明確回答的24.7%，換算下來，賴的得票率將落在47.7%、柯26.8%、侯25.5%。很明顯的，從這份民調來看，賴穩操勝算。

近日，郭台銘以無黨籍身分宣布競選總統，而當郭獨立參選時，可獲得11.6%的支持率，並分別讓賴、柯、侯下滑0.6%、3.1%和1.4%。整體來看，郭參選對柯影響較大，但其票源其實有超過一半以上，來自於本來不投票和不表態的族群。但無論如何，郭參選與否，其實對賴獨強的結構並無太大影響。

此外，柯文哲在遭受綠營全力圍剿兩個月後，支持率確實從28.6%大幅下滑到20.2%。從年齡層來看，20至29歲的減少最為明顯，從45%降到32.4%，快要是總體支持率下降的兩倍。這也連帶使得賴的青年支持率從28.8%提升到40.1%；侯則是穩住陣腳，支持率微幅成長。

因此在郭無法改變戰局、柯大幅滑落、侯維持平盤的情勢下，要想改變賴獨強的局面，除了在野陣營整合外，就只剩在野陣營出現一人獨大，或是泛綠基本盤大幅削弱兩種情況。事實上，從美麗島民調過去的數據來看，柯和侯都曾在野獨大。比如今年6月，柯就以28.6%的支持率領先侯11.5%，與賴差距7.3%；而侯在今年2月時，也曾以32.2%領先柯11.3%，僅落後賴1.5%。

長期來說，賴從去年至今，民調相當穩定地在3成5左右，最高到41.4%，最低至33.7%。然而在野陣營的變化卻相當急遽，不只出現侯升柯降，以及到現在的麻花結糾纏狀態，甚者，藍白相加的總和也從今年2月最高的53.1%，直直落到目前的39.4%。很明顯的，在野陣營的混亂，最終不只是支持率在藍白之間轉換，更讓許多選民灰心，從而不投票或趨於不表態。對比2月至8月底的數據，包括泛藍、民眾黨支持者和中間選民的未表態率，都出現明顯上升。

從這個角度來看，倘若藍白之間繼續纏鬥，尤其加上郭的因素，最有可能的結果，就是會造成在野支持者的灰心，不只影響總統選舉的結構，更可能因投票率變化，而連帶影響立委的整體選情。所以說，要想贏過賴清德，在野陣營的纏鬥就必須及早結束，無論以整合，還是以出現明顯強弱的結果作收。

不過要在野陣營分出強弱或是整合，其實並非易事。從美麗島民調顯示的侯柯郭鐵票率來看，侯的鐵票占其支持率的58.3%、柯為31.6%、郭則是27.6%。三人皆有相當程度的基本盤，但很明顯的，侯擁有更鞏固的鐵票倉。這也就是說，當侯被整合時，其整合耗損會相對較大，以及侯的選民較不會棄保侯而轉投他人。

整體來說，在野陣營的整合並非易事，然而對在野領袖來說，最為迫切的就是要避免造成支持者間的對立，以及挽回13.7%因在野領袖表現不如預期，而轉而不投票、不表態的在野選民。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）