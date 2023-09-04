「大陸的發展是跳躍式的，現在和我剛到大陸時，差別很大。」來自台中市、55歲的黃吉田感歎道。

二十幾年前，黃吉田跟隨朋友到廣東省開平市考察水果種苗培育市場，經過此次考察，黃吉田便決定到大陸發展，至此他便深耕大陸、發展農業。

「大陸的市場很大，也很有潛力。」黃吉田說，自己原本就從事農業種植工作，到大陸考察後，便與朋友一起合作開了種苗培育場，後因業務需要，輾轉至廈門市和漳州市種植水果。

在大陸工作期間，黃吉田找到了他的「另一半」。因妻子是福建省寧德市霞浦縣人，黃吉田便與妻子於2013年一起回到霞浦創業，種植台灣火龍果，並於2015年創辦霞浦縣百果山農業科技有限公司。

黃吉田說，霞浦是妻子的娘家，自己是霞浦女婿，回到霞浦也是回到故鄉，環境相比其他地方會更熟悉，也親切很多。

到霞浦創業之初，因種植水果需要土地資源，土地承租給黃吉田帶來了不小的困擾。黃吉田說，那時候需要一戶一戶地找人租地，遇到些許困難，還好有親朋好友的幫忙。

黃吉田在霞浦的火龍果種植基地。（受訪者供圖）

在解決了土地承租問題後，黃吉田的企業也慢慢地走上了正軌，銷售量每一年都在增加。目前，黃吉田在霞浦的種植基地面積有80畝，產品主要銷往大陸各大超市和檔口，年利潤在200萬元人民幣左右。除了霞浦種植基地外，黃吉田還在浙江、福州等區域都設有廠房。

「一年可以採摘11-12批，一批35天左右。」黃吉田說，火龍果的產量和氣候有關係，如果天氣熱一點，就能多長一些。他專門聘請了兩名工人進行管理，采收期還會聘請二三十名鐘點工進行采收。

為加大產量，黃吉田計劃對廠棚進行改造，加裝補光燈。「火龍果是熱帶植物，對溫度和光照有較高的要求，每年的10月至次年4月，氣溫下降，日照時長縮短。」黃吉田說，在此階段為火龍果補光，能夠縮短生長週期，促進反季開花，提升果實品質和產量，從而實現增產的種植目的。

企業一路向好發展的同時，黃吉田一家人的生活也是其樂融融。「在這邊生活這麼多年，這就是自己的第二個家。」他說。

黃吉田說，到大陸二十餘年，因為兩岸同文同種、同根同源，生活、飲食等方面都一樣，早已習慣了在大陸生活。

「現在孩子還在廈門讀大學，等畢業後也是留在大陸工作生活。」黃吉田說，孩子喜歡大陸，希望他以後做些自己喜歡的事情。

談及未來的發展，黃吉田稱，目前已經在規劃公司多元化發展方向，擴大公司土地面積，往深加工等領域發展，「這樣企業才能做得長久」。（呂巧琴、林榕生）

（本文來源：《金門日報》）

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