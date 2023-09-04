大選逼近，最近的選舉新聞相當戲劇化，民眾看得霧煞煞，到底看的是政治版還是娛樂版？

郭台銘自宣布參選後，副手人員一直傳聞不斷，沈春華、陳文茜、高金素梅……這些都還算是新聞人物、跟媒體、政論至少都有點關係，這時居然又跑出一個人名：｢台灣第一名模｣林志玲，某些媒體還大加讚許，說是｢地表最美麗的副總統｣。

無獨有偶，過去一位資深藝人恬娃，自始至終支持郭台銘，4年前為了挺郭選總統，放話要拍寫全裸真集，脫軌行動令人乍舌；這次她提出另外一位人選，也是演藝圈人賈永婕。防疫期間出錢出力的賈永婕贏得｢抗疫女神｣稱號，恬娃這次的發言還算比較正面，但也不問問當事人是否願意，賈永婕是個真心奉獻的人，豈會蹚這湯渾水讓人回報？

歌手、作曲家、導演劉家昌從國民黨總統候選人定奪後就一直沒閒過，罵東罵西，好像他是意見領袖，他講的話才代表大眾。他一直鼓吹郭台銘出來，最近看郭的人氣實在不行，大概怕失去舞台吧，便改弦易轍直接要韓國瑜站出來！韓國瑜是個重然諾、講信義的人，豈會像別人一樣搖擺？

是否嫌選舉新聞太沉悶了，所以演藝人員紛紛出籠插花，這也沒錯啦，誰都可以選總統，誰也都可以選邊站，但講話還是不要太離譜，讓政治的歸政治、娛樂的歸娛樂，社會才會正常些！

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