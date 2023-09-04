時值農曆7月半，台灣今年初鬧蛋荒，一家資本額50萬的超思有限公司進口了8814萬顆巴西雞蛋，獨攬蔡政府6成專案進口量，輿論質疑超思公司負責人秦語喬有何通天本領能拿到上億訂單？農業部長陳吉仲等官員扯入吳記蛋品親屬，護航根本是鬼扯蛋。

農委會官員說，超思絕非1人公司、成立時間是去年9月並非為此專案而成立、吳記蛋品能力強如何如何……；既然吳記蛋品這麼強，為何不是由吳記蛋品來執行農委會（農業部前身）專案進口，而是由其親屬秦語喬的小公司執行？又為何資本額50萬的小公司卻能執行上億元訂單？難道同為吳記蛋品親屬的叔叔、伯伯、嬸嬸、阿姨、表哥、表嫂也能按此邏輯巧取豪奪政府標案？

當然不行！依據《政府採購法》第36條第2項特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任。據此公共工程委員會之《投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準》規範其基本資格具備「有履約能力者」（第2條第2項）、特定資格「具有相當財力者。其範圍得包括實收資本額不低於招標標的預算金額之十分之一……」（第5條第1項第3款）。

簡單說，超思有限公司除非財力雄厚，否則難以承攬政府巨額採購案，立法精神在於履約能力的風險控管。農業部要花幾個億買蛋，可以找資本額5000萬的吳記蛋品執行，卻奉上肥約、吸收上億價差給資本額50萬的超思，內情不是有鬼就是有詐。陳吉仲說資本額不代表貿易能力、不代表口袋深淺、不代表調度能力……那吳記蛋品是不是傻了，明明資本額50萬的小公司就能做到生意，竟然去設立資本額5000萬的大公司？陳吉仲根本就是鬼扯蛋！這種豬頭官員的歪理，不知道經濟部掌管公司法的官員作何感想？

民進黨綠友友們大口吞噬蛋、快篩劑標案大發國難財，吃相也太難看了，還有一拖拉庫綠電肥貓吃死死台電，這樣的社會觀感，爾俸爾祿民脂民膏的官員，竟然還有臉辯解，真不知道蔡總統還想得起來自己曾告誡執政團隊說「升官發財請走別路」、總統府副秘書長黃重諺三令五申「誰要在國家重大政策上搞東搞西，就是把你關起來」……哀啊，7月半，鬼扯蛋！

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