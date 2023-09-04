筆者前兩週撰寫「在野整合不能搞成像催婚」一文，裡面談到在野整合需要是「水到渠成」，是要先有一位在野候選人，民調長期領先其他候選人，之後自然而然形成團結氣氛，支持者也願意放下心結，才自然而然產生的結果，趕鴨子上架不會有好結果。

本文一出後，引起一些朋友的討論，聚會時就有朋友酒後與筆者談到：「有時真的希望侯柯（那時郭台銘還沒宣布參選）兩人用抽籤選一人選好了！」、「民進黨只要像打地鼠一樣，誰領先就打誰，讓大家民調一直拉不開，就不必整合了。」

平心而論，筆者朋友所言，也正是不少反民進黨群眾的擔心。的確，整合不能趕鴨子上架，但同樣也不能太過「佛系」。雖然整合不等於勝選，但以目前3位候選人與賴清德民調都相去甚遠的情況下，若能整合，這場仗一定「較為好打」。

如果3個陣營都僅是自己選自己的，候選人中間沒有可信任的溝通管道，持續進行友善對話。而支持者內部也沒有足夠人數站出來鼓吹整合，並勸說激進派不要仇恨其他在野黨候選人，降低激進派言論的能見度與影響力，那麼這條整合之路，最恐怕將要無疾而終。

所謂激進派言論，依據筆者的觀察，網路上柯粉激進派最近時常鼓吹一種「反正立委三黨不過半就好，總統隨緣」的主張，這樣的想法就讓人非常憂心，講得好像民進黨選情不可能往上提升，選出來立委不可能過半，所以民眾黨佛系選舉即可，這想法實在太大意了！

照這種大意的邏輯，四大公投豈會搞到一個也過不了？如果賴清德繼續大幅領先下去，許多地方派系勢必轉觀望，甚至倒戈，假以時日民進黨立委選情也會有改善，也能挪出大量資源到立委身上，焉知選出來會不會民進黨又單獨過半？

屆時等待民眾黨的就只有泡沫化一途，一個個位數席次，外加一個可能因司法判決而丟掉的新竹市，焉能承載柯文哲2028年繼續選總統的夢想？

總統整合與否，自然是輿論與民眾要對候選人喊話，甚至施壓的。但同時，有個重要面向時常被我們忽略，就是「確保網路上充滿鼓勵、支持整合的聲音」，以及「邊緣化激進派」。唯有如此，才能為將來可能到來的整合，創造出良好氣氛。屆時無論是哪一家「顧全大局」，其支持者也能減少點失落，早一點投入出線者一方的懷抱。

同時，筆者也要苦口婆心的勸告候選人們，至少侯友宜與柯文哲這兩邊，在立委層面的合作，應先開始展開了。再怎麼說，讓民進黨不能繼續一黨過半，總是雙方的共識，也是利益所在。既然如此，又怎能不行動？

由於總統尚未整合，或許不能開放立委提名人找他黨候選人站台，那至少在立院，國民黨與民眾黨兩黨立委，總可以為國為民，提一個改革民進黨弊政的法案，替人民並肩作戰，展現反民進黨與改革台灣的決心吧？這點小事不會也做不到吧？

請在野政黨與候選人們把握好時間，保持友善氛圍，循循善誘支持者勿仇恨其他候選人，天道是酬勤的，唯有如此才有守得雲開見月明的一天。（作者為網路媒體工作者）

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