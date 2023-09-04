8月中，主計總處將最新估計的今年台灣經濟成長率下修為1.61%，這是官方第一次承認今年台灣的經濟成長率無法保2。其實國內外許多機構早就估計今年台灣的經濟成長率達不到2%，其中星展銀行與標準普爾在7月中甚至估計只有0.5%，可說是對台灣最不看好的機構。

另一方面，今年中國大陸的經濟情況也不好，先是全球景氣不佳，導致大陸出口不順，拖累經濟動能；更嚴重的是，過去兩年大陸的房地產市場嚴重衰退，造成民眾消費信心大跌，即使疫情過後，民間消費仍無法恢復，在國內外部門表現都不佳的情況下，今年大陸經濟可能會比年初時預期的要差很多。

不過，雖然今年兩岸經濟表現都不會好，但台灣經濟規模較小，經濟表現主要受國際景氣的影響較大，只要國際景氣改善，反彈應會較快。而大陸現在遇到的問題除了有全球景氣不佳的因素外，還有國內經濟結構調整的長期因素，包括產業轉型和不動產市場的問題等，經濟要轉身可能會比台灣困難不少。

今年以來，由於國際景氣不佳，台灣出口表現一直不好，上半年出口成長率為少見的-18%，而7月出口金額和出口接單成長率仍是兩位數的負成長，也就是說第3季的出口一定也很慘，經濟部預估可能要到第4季才會恢復正成長。而就算第4季有正成長，全年的出口成長率仍會維持在約-10%的水準，因出口占我國GDP約65%，因此對我國經濟的衝擊可想而知。

雖然今年國內因疫情結束而有報復性消費，但仍不足以抵消出口所造成的傷害。另外，受到利率調升及大選在即的影響，今年國內的投資也出現明顯的負成長，這也進一步阻礙了經濟成長動能。尤其是大選結果可能會對未來兩岸關係產生決定性的影響，因此許多國內企業現在都選擇觀望，多數的投資都延到明年大選之後再決定。

在大陸方面，原本今年初的出口情況還不錯，到了5月就急轉直下，7月出口成長率為-14.5%，這是大陸少見的嚴重負成長。除了與國際景氣不佳有關，也與美中貿易戰和全球供應鏈重組，包括台商在內的許多國際廠商離開大陸有關，這是一個結構性的問題，可能短期內不易解決。

大陸現在面對的另一個嚴重問題是國內房地產市場不景氣。過去長久以來，大陸房地產市場火熱，各城市房價大漲，造成民眾買房困難，尤其是年輕人。為了存錢買房，大陸人民長期以來一直都維持約45%的高儲蓄率，導致長期的民間消費不足。

近幾年受到疫情與政策的影響，大陸房地產市場快速萎縮，房價與交易量同時大跌，使得幾家知名房產公司出現狀況。這雖不一定會造成大陸的金融問題，但會對民眾消費信心產生進一步的打擊，而無法出現疫情後的報復性消費。房地產問題也是大陸要面對的一個結構性問題，尤其是民間儲蓄率太高，長期民間消費不足，都不易在短期內解決。

今年以來國際經濟情勢不佳，導致兩岸出口都不佳，再加上兩岸產業鏈本來就高度整合，因此今年兩岸的出口表現都很慘淡。如果明年全球景氣出現反轉，台灣經濟就有反彈的機會。但另一方面，台灣應努力爭取更多的市場，包括加入CPTPP、開放陸客來台觀光等，這些都可帶動台灣的經濟成長。

至於大陸方面，因人口眾多，人均所得也超過1.1萬美元，照理來說應可提供足夠的消費動能來帶動國內經濟。因此，如何拉動大陸國內的民間消費應是其經濟政策最重要的努力目標。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）