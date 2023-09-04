台北市長蔣萬安日前赴上海出席「雙城論壇」的表現，在兩岸媒體與網路社群上引起了一陣不小的熱潮與議論，不僅陸媒說「令多數人有眼前一亮的感覺」，在台灣的許多藍營支持者更是心頭為之一振，嘴角跟著上揚，深覺國民黨新的救世主已經出現，正在冉冉上升中。

過去特別在選舉期間，只要一提到兩岸交流或官方互動，藍營總會有所忌諱，深怕遭到民進黨與側翼網軍的抹紅，這次蔣市府方面據悉原亦有所忌憚，是否親自登陸參與一直懸疑未決；但最終不僅與會更取得了空前的好評，恐怕是蔣市府與國民黨事先都料想不到的結果。

經歷上次總統大選期間的經驗教訓，中共應該已更能掌握「過猶不及」的要領，盡量避免因表態或施壓而成為綠營「反助選」的助燃劑，除了控制外在變數的干擾，迄今也未對台灣大選表達過度的「關切」。而這次雙城對話聚焦在各種城市治理、市民生活的具體層面，避開了「兩岸一家親」、「九二共識」等政治表態，不僅體現大陸當局的務實彈性，也使蔣萬安免除後顧之憂能展現優點。

這次蔣萬安的表現示範了兩岸議題的操作絕對可以是加分的，而且在對方的默契下，台灣也展現了不必沉溺在政治立場或教條的纏鬥中，一樣可以營造兩岸親善交流氣氛，為庶民爭取實質福利與正面感受的可能性。可惜的是，國民黨中央與侯友宜陣營至今似乎無所感，也沒有結合蔣現在的高人氣與此行成果，將國民黨何以能福國利民、營造兩岸避開戰爭、和平交流的機會，好好訴求發揮。

此行是蔣當選台北市長後第一次踏上大陸，首度挑大梁躍上兩岸交流重要場合的一次試煉，從他所展現的魅力，包括口才風采、與上海民眾的親切互動，乃至講話時不卑不亢、引詩據典，內容既不八股又貼近現實、尺度拿捏適當，兼具理性與感性等表現，堪稱可圈可點，可見其有備而來，越來越有政治領袖的樣子。

陸媒還特別稱道了蔣萬安「脫稿水準」、「親民形象」的優異表現，完勝中共體制內培養出的世故、圓滑、油膩的「小油條」幹部。對老一輩政治人物來說，脫稿講話是不在話下的本事，但對現在深怕講錯話的中共高幹，乃至不靠讀稿機就沒法致詞的某些台灣政客，能不汗顏？

蔣萬安的血緣背景固然是大陸從官至民都對其表露關注與好奇的主因，但他雖身為蔣家第四代，卻能走出自己的一條路，又是扎扎實實透過民主選舉洗禮的政治新偶像，而他在此次訪滬中也並未以兩蔣後代的身分借題發揮，在歷史血緣的框架之外，蔣萬安未來將如何建構新世代的兩岸思維與論述，備受關注。

蔣萬安的崛起，對當前困於民調不振、又難以整合的在野陣營，當然是無比振奮的希望，但回到現實，如果貪腐濫權的民進黨不能下台，再過4年甚至8年，台灣繼續糜爛、兩岸前途未卜，屆時蔣萬安還有希望嗎？