台灣的詐騙案件在蔡政府去年成立跨部會的「打詐國家隊」後，不僅愈打愈多，普及性愈高，而且詐騙花樣更是魔高千丈。蔡政府不思從根本解決這一問題，卻是頭痛醫頭，腳痛醫腳，現在行政院更要動用第二預備金，為全台各地檢署增設檢察官助理，幫忙處理堆積如山的詐騙案件。

政府不從源頭解決詐騙集團不斷增生的問題，只知道在地檢署增設助理來處理忙不過來的案件，那麼，檢察官助理增加了之後，法院呢？司法院要不要也在各地方法院增設詐騙集團專庭，增加法官、書記官員額？還有，警察機關、調查局是不是也要增加員額，增設「打擊詐騙集團中心」？當然都要。

要解決詐騙集團為害社會的問題，必須了解根本問題的所在，否則成立打詐國家隊、花錢推「打詐行動綱領1.5版」，以及增設打詐員額，都只是表象，只是在幫政府擦脂抹粉，顯示政府「有在做事」而已，對打擊及消滅詐騙集團效果有限。

詐騙集團無法根絕，且愈來愈猖狂的根本原因何在？政府官員只要關注幾個事實就可了解。例如，在網路及臉書上有愈來愈多的律師廣告宣稱：「專打詐欺罪，具有豐富勝訴經驗，擅長人頭戶詐騙、詐欺洗錢、警示帳戶、車手詐欺案件」，還指出，帳戶被盜用警示應尋求律師辯護，爭取不起訴、無罪判決。

另一個現象是，每當有台灣的詐騙集團分子在國外基地台被捕後，他們立刻透過在台家屬找上民意代表，拿「台灣主權」說事，施壓政府爭取回台受審，免得他們落入「對岸」的手裡，結果嫌犯返台在機場馬上就地解散。而且，國內法院對詐騙集團分子的審判多流於「情堪可憫」的陳述，也多接受他們在法庭的「臨訟悔悟」，而給予輕判。

就以提供或者賣自己銀行帳戶給詐騙集團的人來說，法院大多同情這些人的「一時失慮」，而多判刑極輕微，只判決幾千或幾萬元的刑罰。但法官卻沒意識到，就因為這些人提供的銀行帳戶，詐騙集團才能四處遂行詐騙，讓社會持續受害。

也因此在法律不彰、執法不嚴下，台灣的詐騙集團這30多年來不僅沒被消滅，而且還不斷擴大「營業範圍」，開始大規模經營網軍，並透過網軍的政治接觸及操作，直接影響及介入政局。

總結這些因詐騙集團而生的現象，可以很容易判斷，政府如果不從法律上嚴究詐騙集團分子，設再多的打詐國家隊也是白搭，只是浪費公帑；而且很有可能台灣未來的政局將由詐騙集團掌控。看看im.B詐騙集團案，起訴名單中包括行政院前政務顧問陳振坤，連行政院副院長鄭文燦也因此被告，就可知問題的嚴重性。

訂定嚴罰的打擊詐騙集團專法，成立專門的打擊詐騙機關，及嚴審詐騙集團案件的專門法庭才是治本之道，蔡政府不要再花錢卻治絲益棼了。

（作者為資深媒體人）