若反綠陣營不爭氣，讓賴清德上台，共產黨將直接處理民進黨，中間黨派的作用將只剩下「幫台灣喊疼」，基本無關緊要。

按目前台灣選情發展，賴清德是躺著選沒錯，而只要轉頭檢查台灣外部環境就會發現，賴清德是躺著選「投降總統」，因為美國已浮現「台灣疲勞」的跡象，而他們所設定的「台海大限」時間點正在逼近中，一切都遠未準備好。

美國設定的台海戰爭時刻是2027年，通稱為「戴維森窗口」（Davidson window），即美前印太司令部菲爾·戴維森上將於2021年向國會作證，稱中國有能力在未來6年「占領台灣」。 距離美國政學媒界默認的這個時間點，還剩4年。

「台灣疲勞」指的是，隨著大限時刻的逼近，認為台海戰爭對美國不划算的現實主義者就愈多，特別是那些看衰美國軍工業的菁英。事實是，美軍工業的生產速度，遠跟不上烏克蘭的消耗速度，緣此，「支援烏克蘭」與「武裝台灣」便產生了矛盾，承諾前者就會耽誤後者。而解放軍公認比俄軍更難對付，台灣的戰場面積又比烏克蘭小得多。

拜登的因應之道簡單說就是「武裝中國鄰居」，包含日本，韓國，菲律賓，印度，以及遠一點的澳洲。然而，物理限制是一樣的，這些國家增加軍費要向誰買武器？不是美國嗎？但承諾澳洲的核潛艇已確定跳票。

如此就能明白「戴維森窗口」如何造就了美國精英的心理壓力，以及「台灣疲勞」的論述基礎。

8月23日，共和黨第一場總統提名初選辯論會，有8人具資格參加，川普缺席，其餘角逐者幾乎都在烏克蘭與台灣立場上一致，唯獨印度裔美國富商維韋克·拉馬斯瓦米獨排眾議，並立即成了箭靶。拉馬斯瓦米的論點展現了部分共和黨人的「台灣疲勞」。

拉馬斯瓦米的路線與川普非常接近，他標榜孤立主義（門羅總統），現實主義（尼克森總統），反對全球主義——也就是俗稱的Neocons，拜登團隊的主力——簡單說，他標榜的是「MAGA原教旨」，反菁英（即非民選菁英），反外援。

拉馬斯瓦米的政治主張，具體而言，就是要求盟國自己保護自己，別想靠美國，美國需要將資源從投射於全球的現狀，內縮回美國內部。因此，停止北約擴張，縮減投注於北約的經費比例，要求盟國提升軍費以填補美國「撤資」的空白，都是拉馬斯瓦米的具體看法。

在「中俄立場」上，其邏輯是，尼克森當年「拉中制蘇」，現在應該「拉俄制中」，拉馬斯瓦米與川普一樣，想與俄羅斯交好以制衡中國。如此一來，北約的任務自然丕變，歐洲將不再受美國保護，至少，保護程度會大幅削弱。

拉馬斯瓦米將目前主導拜登政府外交政策的那一小撮人，稱為「有用的白痴」，嗜血，胡言亂語，並搞砸了烏克蘭。拉馬斯瓦米認為美國的發展只需要關注西半球，尤其是美洲，必須與中國脫鉤，轉而壯大美洲「近岸供應鏈」，他認為美國的生活方式過度依賴於「中國製造和台灣半導體」，而這是不可接受的。

在台灣問題上，拉馬斯瓦米語驚四座，一方面，他支持「武裝台灣」——前提是台灣要花大錢於防務——甚至揚言要放棄「戰略模糊」，改為「戰略清晰」，以捍衛美國在台灣的利益。另一方面，他卻又語出驚人地表示，「保衛台灣只到2028年」，這個時間點預設為美國實現「半導體自主」的斷點，換言之，美國半導體自主 = 放棄台灣。拉馬斯瓦米屢次強調美國人不會為台海戰爭送命。

「戰略清晰」與「棄台時間表」看似矛盾卻不矛盾，白話說：等美國榨乾了台灣，就會放棄台灣。可說是邏輯完整的棄台論。

其他共和黨角逐者，意圖作為川普之外的選項，但拉馬斯瓦米或許更精明，他的目的不在參選總統，而在覬覦川普的副手位置，或執政團隊裡的一員，因為目前看來，川普的支持度遠高於其他黨內對手。拉馬斯瓦米布的俄羅斯與台灣主張，並不是孤例，而是與川普路線接軌。川普路線，就是MAGA路線。

在華盛頓一片「捧台論」中，「棄台論」悄然復興，大家都沒忘，川普近日接受專訪時抨擊「台灣半導體業偷了美國生意」，這可不是隨便說說，而是意在降低台灣對美國的重要性，以墊高將來與中方談判的籌碼。簡言之，川普正暗示「台灣是可交易的」，不能將其命運與美國威望掛鉤。這是「台灣疲勞」的另一種表現。

檢查親共和黨的保守派媒體言論，雖仍傾向保烏，保台，但也有論點坦承美國正在輸掉烏克蘭與台灣兩場戰爭，畢竟，就現實面看，美國當前的軍工生產力只能在烏，台兩方擇一，不能兼顧。

「如果美國不保衛烏克蘭，中國就會入侵台灣」，這是建制派共和黨人的邏輯，他們認為威懾一定有效，且美國威力必須展現在烏克蘭的勝利上。「烏克蘭不會贏，所以中國入侵台灣，美國將無力再戰」，這是拉馬斯瓦米的邏輯，因為即便在支援烏克蘭方面，美國的儲備彈藥也已見底，如何應付四年後的台海戰爭？

拿出爭議性高的集束彈援烏，深刻說明美援彈藥不足的窘境。在美國，從下訂單到生產彈藥需要13到18個月，補充導彈和無人機等更先進武器的庫存可能需要更長的時間。美國155毫米砲彈的產量從烏克蘭戰爭前的每月14000枚增至每月24000枚，然而，到目前為止，美國已向烏克蘭提供了200萬枚155毫米砲彈。這就是為何美方不得不搬出集束彈，因為其他的搬光了。

按「不對稱作戰」要求，美國想塞給台灣的是大量彈藥，而不是戰艦，戰機與中長程導彈。相對地，美，日，韓，菲，需要的是增加船艦，戰機與威懾性的中長程導彈，但至少在造船能力上，美國遠遜於中國大陸。

目前，中國造船能力占全球造船總能力的近一半，而美國僅占不到1%。日韓雖有可觀的造船能力，但加起來也不如中國。考慮到「戴維森窗口」，寄希望於日韓，緩不濟急，更何況許多先進裝備，美國不見得願意賣給日韓。菲律賓能提供的只有軍事港口，讓美軍方便運補彈藥物資，然而，船不夠，港多也是白搭，美軍美軍奈若何？

這些都不是新聞，早在整整一年前，《華爾街日報》就已披露實情，並發出預警，至今問題沒有解決。

二戰期間，美國將其民用製造業轉向武器製造和造船業，以此贏得戰爭，現在去工業化的美國已談不上民用製造力，相反地，中國已成了製造強國，後備能力遠優於美國。

美國已體悟了晶片製造與先進軍備上的邏輯關係，並著手解決，但在造船等傳統軍工製造上，幾乎沒有重振民間製造能力的企圖。簡言之，考慮到軍工需求的民間工業轉型，美國的計畫分布極度不平均也不完整，而是頭痛醫頭，腳痛醫腳。在烏克蘭戰爭持續的狀況下，2027年，當然無法保台。

這便是「台灣疲勞」的具體來源，它也屬於「烏克蘭疲勞」的附屬產物，對川普與他的追隨者拉馬斯瓦米而言，答案再清楚不過——立即從烏克蘭戰場抽腿，才能將資源投入於台灣，將籌碼鑲金包銀，方有機會從中國換到好價錢。

誠然，「戴維森窗口」只是華盛頓單方面的假想，北京不見得將時間點放在2027年，但美國人的自我制約，對其台灣政策有直接的影響，而台灣只要是賴清德當政，又肯定是百分百美國附庸，因此，2027也成了台灣的緊箍咒。

以上背景說明了，若賴清德當選，任內就得面對投降與否的問題，無論其形式是軍事面的被開砲，或政治面的被交易。當下的在野陣營大亂鬥，或許就是接下來四年賴清德心情最好的時刻。

儘管躺著選，把握當下，風暴來臨前的天空最美。（作者為自由撰稿者）

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