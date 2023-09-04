民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊3日喊話，要大眾關注如何「上架聯合政府」；國民黨主席朱立倫則說，努力團結在野力量，叫在野大聯盟、非綠大聯盟等都可，將來重返執政叫做「執政大聯盟」，而不是單一限於聯合政府。兩人論述雖有共同性，亦即不排除合組政府或聯合執政，但雙方仍期望建構主場優勢，較勁意味濃，似乎都在為可能的藍白協商爭取籌碼。只是「聯合政府」或「執政大聯盟」仍有學理及實務上的盲點有待釐清之處。

以黃珊珊提的「聯合政府」來說，學理上通常是國會中存在多個政黨的內閣制國家，因無一個政黨單獨過半，故最多席次政黨與其他理念相近，且席次加總能過半的政黨組成聯合政府進行執政；而聯合政府中的部會首長分配，則由黨對黨協商。

雖然黃的論述其邏輯和之前柯P「我當選總統，百分之百是聯合政府，行政院長由國會最大黨來推薦」的說法相當程度呼應。然而我國現今是雙首長制，基本邏輯是總統要考量國會生態多數，任命國會多數能接受的人來擔任行政院長組閣。總統與閣揆都有實權，甚至法國的例子還可能形成總統與總理理念立場不一致的「左右共治」；並非像一般權力是在內閣，國家元首只是虛位，而實權集中於首相（總理）的內閣制國家，所以在國內要組成聯合政府恐更形複雜。

柯與黃的論述只是想讓民眾理解，柯若當選，會依國會生態由多數黨推薦任命行政院長，若無過半多數黨就組成聯合政府，但概念簡化、沒清楚建構運作邏輯的結果，可能讓政治體系運作出現問題。

如柯提的聯合政府與行政院長由國會最大黨推薦就似有衝突，畢竟國會最大黨若由單一政黨過半，直接組織多數黨內閣就好，根本不用聯合政府；又如最大黨是民進黨，但席次沒過半，其結合時代力量席次過半，合組聯合政府，沒找民眾黨，那柯要不要接受其推薦的閣揆人選而任命之？還是到時柯要針對國會中即使沒過半的最大黨下指導棋，組織聯合政府一定要找民眾黨談，不然我就不任命最大黨推薦的閣揆？這些問題都頗為明顯，但柯與黃都未清楚說明。

而朱立倫所提的「執政大聯盟」學理基礎就更模糊了，頂多就是戰術操作，除藉以作為柯、黃「聯合政府」的對案，累積談判籌碼外，也明示侯友宜即便勝選也不會全碗捧去，企圖建立共主格局，號召非綠整合；還有就是凸顯朱的存在價值與主場，畢竟朱在全代會拋出此議時，侯辦執行長金溥聰還表示不知道這是什麼。

而朱也說執政大聯盟不限於聯合政府，或許他也期待將內閣之外的政府組織，如考試、監察兩院等，都做為可由執政聯盟進行分配的權力資源。如此一來，雖可能強化在野結盟的力道與凝聚力，然而問題是他現今連郭台銘都搞不定，餅畫得那麼大，一向務實的柯又怎會被請君入甕？

基於此，聯合政府或執政大聯盟若被認為只是較勁的番外篇，藍白要談整合還真有懸念。

（作者為中國文化大學廣告系教授兼系主任）