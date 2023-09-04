面對4年來首度襲台、來勢洶洶的海葵颱風，全國農民忙著防颱搶收農作，只有農業部長陳吉仲3日深夜忙著臉書貼千字文，炮轟民眾黨總統參選人柯文哲對補貼雞蛋進口的批評。陳吉仲洋洋灑灑條列5大不實指控，盡是廢言畫錯重點，因為問題在黑箱作業。

這一波蛋荒危機，因資本額50萬元的「超思」貿易商獨攬了8千多萬顆、超過6成的雞蛋進口量，成了在野黨群起抨擊的目標。柯文哲加碼批評政府撒幣5.7億補貼雞蛋進口，是官員厚顏無恥粉飾太平，一舉打中陳吉仲痛處。

陳吉仲聞批評聲必全力反擊，只是他完全沒搞清楚人民掀起這波怒火的原因。這一波進口雞蛋爭議，農委會把業務委由有官股色彩的畜產會與台農發公司執行，全國進口商那麼多，為何獨鍾超思？不僅補貼政策方向偏差，雞蛋進口執行過程黑幕重重，超思還辯稱沒有拿到價差補貼款，那政府大撒的銀兩都跑哪兒去了？

同樣套路的黑箱作業，最令人嘆為觀止的是疫情期間，一家前身為小吃店的生醫公司，資本額僅200萬元，竟拿下16.5億元的快篩劑採購案。當時疫情指揮官陳時中的辯詞與如今陳吉仲的說法如出一轍，都強調企業大小不是問題，廠商最後交出的東西合格就好。

問題是，小吃店憑什麼搖身一變就成貿易商，還能取得政府標案？超思憑什麼獨攬6成進口蛋？而且遴選過程與合約內容通通見不得光。民進黨在野時高喊反黑箱，執政後面對監督卻不屑一顧，靠著側翼、網軍、國會過半優勢護航，在野黨只能狗吠火車。小店發大財的傳奇令人咋舌，凸顯的正是「綠色執政、黑箱保證」！