美國總統拜登7月28日援引「總統撥款權」（PDA），提供台灣3.45億美元軍援，台灣繼烏克蘭之後成為第二個美國運用PDA提供軍援的國家；8月29日拜登政府通知國會，首次透過「外國軍事融資」（FMF）援助台灣8000萬美元。接連兩項新的軍援令台灣振奮，特別是FMF的適用對象為「外國與國際組織」引發更多聯想。深入探討美國的決策背景與過程，美國改變的只是強化台灣自我防衛能力的方法，並非政策，本質上是政治與現實妥協的結果，過度解讀或刻意操作只會造成台海緊張情勢繼續升高的反效果。

美國一中政策立場未變

美國即將進入總統大選的政治熱季，「反中友台」將是大選的主要訴求之一，如共和黨主導的眾議院「中國問題特別委員會」針對加強威懾中共，強化台灣自衛能力就提出10項建議，其中包括在台灣儲備武器、優先運交台灣武器、授權多年彈藥採購合約、擴大美台軍事訓練與協調等。面對國內政治氛圍及競選連任的壓力，拜登必須履行他親自簽署生效的2023年《國防授權法》（NDAA），其中就包括了透過FMF及PDA提供台灣軍援的條文或修正案。

同時，美國必須在兩岸關係中取得平衡，拜登運用行政裁量權刻意壓低援助額度，以免過度刺激中國。如NDAA授權總統每會計年度可引用撥款權，提供台灣10億美元軍援，拜登將額度訂為3.45億美元；同樣地，國會在NDAA中批准提供台灣每年20億美元的無償FMF，但在撥款委員會遭到阻力，拜登最後決定象徵性的8000萬美元，都是兼顧國內情勢及美中關係的妥協結果。

到目前為止，這些軍援及軍事融資的實際項目尚未公布，單以金額來看，對於改善兩岸軍力平衡效益不高，政治象徵意義遠高於國防軍事意義，民進黨政府不應為了「大內宣」目的，刻意誇大其效益，更應正確認知除了傳統的軍售外，美國增加軍援項目，但基本政策依然未變，尤其對台灣維持「戰略模糊」的基本原則絲毫沒有鬆動。美國前參謀首長聯席會議主席穆倫就表示，戰略清晰代表了發生戰爭的可能性升高。

國內外媒體聚焦於通常FMF適用對象是「主權獨立國家」，美國國防部明文界定《武器出口管制法》授權總統為「外國及國際組織」融資採購國防物質與服務，但美國官員同時強調，對台灣提供FMF不代表一中政策立場轉變，就是要向兩岸傳達精確的訊息，避免引發誤解、誤判。

民進黨為選票頻放警訊

同樣地，拜登總統日前宣布啟動PDA提供台灣3.45億美元軍援，是美台斷交以來的創舉。部分台灣媒體與學者分析，拜登政府比照「烏克蘭模式」軍事援助台灣，代表了美國對台灣安全的重視，以及未來將加速提供台灣足夠的軍事威懾能力，但錯誤的類比只會造成「今日烏克蘭，明日台灣」效應，並不符合台灣利益。

他們忽視了關鍵事實，如針對俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭，拜登已44度動用PDA，提供烏克蘭高達430億美元的軍事援助，而台灣只有1件3.45億美元；拜登此舉也是為了彌補對台軍售運交延宕已高達190億美元的缺失；雖同為PDA，兩者引用不同法理，台灣並沒有面臨新的威脅，也不需要宣布緊急狀況。

提供軍備加強台灣備戰能力是美國戰略、軍事、外交的重要工具，但也是「兩面刃」，提供台灣武器裝備固然可提升對中共的嚇阻力量，但缺乏充分實力為後盾的威懾可能挑釁中共採取更激烈的反制行動，這也是民進黨正一步步逼近的陷阱。

美國商務部長雷蒙多順利訪問中國大陸，同時傳出美中恢復軍事高層會晤，雙邊關係已出現回穩跡象。而蔡政府卻頻頻釋放警訊，國防部預警中共可能在習近平第3任期內推動解決台灣問題進程，犯台可能性及軍事衝突風險增高；國軍大量增購100萬枚手榴彈；擴大解讀美國對台軍援等，傳達的都是備戰、不畏戰訊息，絕口不提避戰。民進黨政府為了總統選舉大肆渲染美國軍援，卻不說明真正的背景，甚至與美國不同調，這種錯誤的思維與決策已構成台灣安全最大的隱憂。