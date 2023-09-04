資本額50萬、成立不到一年的超思公司，承攬農業部進口8000萬顆巴西雞蛋，獲得1.7億補助款。新型態五鬼搬運法，讓人嘆為觀止！

農業部辯說，超思人員和老牌蛋商吳記蛋行有親戚關係。媒體查證，農業部所指的吳記蛋品是岡山吳記蛋行，吳記蛋行創辦人過世後，遺孀秦語喬接任負責人，而秦語喬正是超思的負責人。農業部則稱「超思就是超思，沒有說它是誰的分公司或母公司」。外界質疑，既然是同一個負責人，為何要另外設立超思公司、進口雞蛋？

按「政府採購法」規定，政府招標方式分成「公開招標」、「限制性招標」與「選擇性招標」三種形式。向國外採購雞蛋，涉及「蛋品專業」、「進出口渠道、實績與商譽」、「財力」等「資質」，不太可能廣發英雄帖，邀請不特定廠商進行公開招投標。最有可能採取的類型是選擇性或限制性招標。

而無論採取哪種招標類型，農業部都需要備妥招標書，向特定廠商發出招標書，只要查看招標書內容，很多內幕便可一一呈現。譬如，投標廠商有無資本額限制？有無設立時間或進出口實績限制？可否與其他廠商聯合投標？賣方接受信用狀還是電匯？往來銀行有無指定者？廠商報價係離岸價格、還是到岸價格？海上保險由誰負擔？決標委員名單？

凡有國際貿易常識的人應該都明白，超思案存在諸多不合理，貓膩甚多。關於超思資本額50萬，負責人秦語喬只出資1000元一事，或可判斷，超思另有Silent Partner（靜默股東），然而，區區50萬元的資本額根本不需要大金主挹注資金，擔任靜默股東。合理推論，負責人秦語喬兼有「代持」的身分，代持的對象，應該就是能夠「超前思考」缺蛋和進口雞蛋問題，協助進口蛋商贏得標案、獲取暴利的辣個人了！農業部長陳吉仲以為然否？

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