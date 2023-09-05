滬台雙城論壇在兩岸關係極致對立狀態下舉辦，儘管賴清德副總統過境美國已非常低調，然卻招致大陸對台採取極限壓制。不僅在賴過境美國返台前、中及後分別進行軍事演習威懾台灣；外交壓制迫使中美洲議會「納中排台」，邊緣化台灣國際參與；對台實施類經濟制裁，宣布針對2500多項產品貿易壁壘調查、禁止芒果輸陸及釋放中止部分或全部中止兩岸經濟合作框架協議。當兩岸關係越處於緊張敵對狀態，兩岸越有需要對話之必要性。

即令在雙城論壇舉辦期間，大陸軍機飛越海峽中線，兩岸瀕臨戰爭風險係數增加，因此這一目前兩岸最高級別對話，其所釋放出些許和平意涵，更顯彌足珍貴。雙城論壇所涉及議題屬於地方治理層次，為兩岸各自最現代化城市市政交流。這兩座在歷史上關係甚深的現代化城市，若能持續秉持理性、開放、進步的治理原則，持續維持雙城論壇及各項合作領域交流，相信必能達成「雙城好，兩岸好」目標。

換言之，雙城論壇不僅僅止於「城市治理」角色，同時也肩負兩岸關係中重要的、關鍵性的和平指標意義。「城市治理」是這次雙城論壇的主軸，自2010年起共辦理13屆，計簽署42件合作備忘錄，包括文化、體育、觀光等各方面交流，此次主論壇設定「新趨勢、新發展」，三個分論壇分別為低碳永續、智慧醫療、數位經濟。對雙城論壇召開，陸委會的前後立場有所差異。從2022年的「拒絕為統戰活動背書」，但到2023年表示「樂見市政交流」。

滬台雙城論壇長期舉辦，強化兩岸地方治理及市政建設。能夠維持13屆舉辦，印證台北市政府在國民黨及民眾黨主政下，採取務實兩岸路線，如民眾黨支持「兩岸一家親」、國民黨認同「九二共識」，始能維持雙城論壇會議之持續性。本年雙城論壇是繼國民黨重新執政後，首次召開實體會議，也是市議會跨黨派參與議員人數、企業家報名參與最多。儘管國民黨與民眾黨在台北市政產生政黨輪替，但在持續召開雙城論壇，國民黨與民眾黨具有高度共識，故能維持會議召開一致性。

檢視柯文哲擔任台北市長任內舉行過八次雙城論壇，其中在疫情前2015、17、19年親自率團，前往上海參加；2016、18年在台北舉辦，因應疫情後三次皆使用視訊。柯主政八年期間，雙方完成電子票證技術合作、馬拉松、電影節、消費者權益保護、籃球、圍棋、青少年運動員培養、電子競技、創新科技、國樂團、動物園野生動物保育、循環經濟、智慧交通各項交流。

滬台兩市簽訂各方面的備忘錄，不管是體育、智慧醫療、文化藝術、觀光都有互動，2016年到2019年期間，仍舉辦海峽盃籃球賽、龍舟賽等，但疫情停止，終於在疫情後重新辦理，促進滬台市政交流互動。此印證凸顯國民黨兩岸政策可行性，比民進黨、民眾黨更具優勢。

蔣萬安既遵循馬英九兩岸路線，也延續柯文哲持續召開雙城論壇政策。若雙城論壇在某種程度及意義上，可成功的化解兩岸分歧及消弭緊張對立，彼此雙贏即可散發出「連環效應」及示範效果。蔣在論及兩岸關係時，直言兩岸關係恰如江河行舟，當然不應「過盡千帆皆不是」，但也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，應在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維。蔣連續五次論及「雙城好，兩岸好」，兩岸應珍惜雙城論壇，秉持「務實的對話，理性的對話，誠懇的對話」精神。

相對於民眾黨，國民黨的兩岸政策更具可行性及優勢。蔣萬安市長所代表的是國民黨認同「九二共識」，柯文哲市長則曾宣稱「九二共識」已存在，表示「尊重」並非「接受」。國民黨支持「九二共識」、「一中各表」及「反對台獨」，支持符合憲法的「九二共識」，認同「一國兩區」，兩岸在主權及領土主張具有重疊性。顯然，蔣萬安的兩岸論述比柯文哲更為前進、清晰。

柯文哲則採取反面表述方式，曾提出世界上沒有人認為有「兩個中國」，瞭解及尊重大陸政府對「九二共識」堅持，以憲法回應大陸「一中原則」。推動兩岸城市交流，認同「兩岸一家親」理念和提出「五個互相」、「一五新觀點」促進兩岸交流。同時，拋出「重啟貨貿、服貿談判」與「恢復兩會機制」等議題。

然柯並未明確對「九二共識」進行表態，因倡議「兩岸一家親」進行滬台雙城論壇維持兩岸城市交流，也成為蔡英文主政下兩岸最高級別對話。然大陸當局視「九二共識」為政治前提，以此做為兩岸政黨、兩岸兩會及兩岸事務機構首長、領導人會談之政治基礎，因此柯主張並無法全面開啟兩岸協商對話。蔣萬安市長承認「九二共識」存在，故蔣的兩岸論述，應比柯文哲更具前瞻性及可行性。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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