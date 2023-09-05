南京高淳，主打一個「慢」，要慢慢嚼的鴨腳包、要慢慢穿的老街布鞋、要慢慢吃的一頓飯、要慢慢走的慢城。

●慢慢嚼的鴨腳包

鴨腳包，原產於安徽宣城，製作上並不困難，挑選個頭飽滿的鴨掌，在掌心中間放一塊小小的鴨肫，然後用鴨腸纏繞包裹，下鍋濃油赤醬地燒汁、收湯，最終出來的成品色澤油亮、口味香濃。要吃的時候，上鍋蒸熟即可食用。因為類似鹵制的過程，整體鴨掌包都非常入味，在老街上能看見商家直接倒掛一長串在門口，鹵制加上風乾，風味更加濃縮。回家嘗試蒸了幾隻，遇到熱蒸汽的鴨掌包就豐腴了起來。鴨掌肉恢復彈性，鴨腸也多幾分嚼勁。最有滋味的莫過於綁在中間的鴨肫，似乎濃縮了所有的精華，先咬一小角，在口中就瀰漫著醬香，而且越嚼越香，一塊不到5厘米的鴨肫，卻讓我分成5口吃完。

鴨腳包。（作者提供）

●慢慢穿的老街布鞋

穿在腳上的鞋，你怎麼看？是要時尚大牌，還是要時髦款式。在高淳老街，這些花裡胡哨的都不存在，一雙老布鞋，鞋墊蓬軟、布面鞋面舒適，整雙鞋會因為穿著的時間，逐漸貼合你的腳。這就是老布鞋的個性，透過時間慢慢的磨，讓鞋不只是鞋，而是腳的最佳拍檔。在鞋坊裡，老闆每換下一雙鞋，重新撐入鞋撐時，都用錘子仔細敲打，從鞋跟到鞋面，確保鞋撐與鞋貼合，撐出最合適的弧形。一錘一打，都是對於自己作品的真心對待。

老布鞋也不只有老，也在與時俱進，店鋪的最前頭，擺放的是結合新款鞋型與新潮鞋面組合的布鞋。用繡花工藝，繡出不同主題，京劇系列、蝴蝶系列與繡花系列等，甚至透過與鞋面底色的相呼應，讓原本純色鞋面更加繽紛。

老街布鞋店。（作者提供）

老布鞋也不只有老，店裡結合新款鞋型與新潮鞋面組合的布鞋。（作者提供）

●要慢慢吃的一頓飯

5號飯店，一家高淳人的高淳土菜網紅飯店。土菜又網紅，這並不衝突，在高淳，或許只有最樸實的，才能最被喜愛，也才能被大家推薦。

來到5號飯店，別想著掃碼點單，也別想著有一大本的菜單在桌上等你，5號餐廳是沒有菜單的！到了餐廳後，排隊等空桌叫號，有一席之地後才能到明檔點菜。為保證食材新鮮，明檔上都是當天的食材，客人就眼前一盤盤已經準備好的配料進行點單。每盤都是直接原本食材的展示，魚頭豆腐就是一顆碩大的魚頭旁放著豆腐、韭菜炒田螺便直觀的看見一盤翠綠的韭菜葉與厚實的田螺肉。選定後，食材直接送進明檔烹煮，全程真是一目瞭然，每一道料理都樸實無華卻最帶有風土滋味。

客人就眼前一盤盤已經準備好的配料進行點單。（作者提供）

這餐下來，除了紮實的份量與醇厚的滋味，最令我印象深刻的是店家自熬的蝦醬。用河蝦與田螺帶出河鮮的鮮味，再以甜味提味，澆在米飯上，實在下飯。幾碗白米飯配蝦醬下肚後，實在忍不住想帶個幾瓶蝦醬回家繼續回味。一問之下，竟然只有每天現熬的量，用來招待每位來到餐廳的食客，並沒有對外販售。這一問便讓我留下無限念想及下次再到高淳的理由。

●慢慢走的一座城

水慢城，在悠然自得的高淳，放慢的不只腳步，一座城也慢了下來。固城湖水慢城，借用固城湖的一隅，打造出一片「市外」桃源。

水慢城園區很大，佔地面積8000餘畝，園區內配有接駁車，成環形遊園路線，途徑所有重要景點。一張票可以在一天內不限次數搭乘，到站點上下車，基本15分鐘一班車，非常方便。濱湖花海、蘆葦蕩、百荷園、濕地動物園及魚谷等不同景點環繞園區，不只美化環境，也打造出適合慢游的水慢城。

濱湖花海，上千畝的花海，這裡種植了馬鞭草、格桑花、步步高等花卉，一年四季，絢麗繽紛。搭配不同的微縮版建築與特色造景，成為了出片聖地。

搭配不同的微縮版建築與特色造景，成為了出片聖地。（作者提供）

百荷園的荷花品種也是數不勝數，有「漂亮女孩」、「友誼牡丹蓮」、「劍舞蓮花」等名貴品種，同時景區內還栽植了睡蓮、浮萍等多種水生植物。在景區內設置木棧橋，並在兩側持續釋放水霧，打造猶如夢境般的仙境畫面。荷葉與荷花、人與橋，時而顯現，時而隱藏在水霧中，朦朧的不像在現實中。近千畝的荷花園，為度假區的核心項目之一，荷花的盛花期在每年的6月至9月。

濕地動物園佔地面積共24.3萬平方米，由鱷魚館、猛獸館、靈長館、食草動物館、火烈鳥園、鸚鵡館、鶴園、天鵝湖和孔雀園等組成。遊客進入動物園，就可以看丹頂鶴、白頂鶴、天鵝、大雁、金絲猴、孔雀、鱷魚等數十種動物。整體園區在下午5點半閉園，動物園則會提早至5點清場，如果想多看點動物，需要將時間安排的早一些。

在水慢城，走的最快的時間是太陽下山的時間。隨心而至、隨興而止，讓自己與廣闊的天地進行一次對話。望白鷺翱翔，看倦鳥歸巢，一切都有著自己「慢」的節奏。（Miguel/現居南京）

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