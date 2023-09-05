從孩提時代開始閱讀漫畫版或少兒版的《三國演義》，到高中時期升級嘗試瞭解羅版原著的《三國演義》以來，我一直在鬼才作家羅貫中先生的「演義」基礎上打轉，也對羅版的三國史觀深信不疑。但是卻始終感覺演義中有一些「歷史」謎團交代不清。即便傳誦一時的歇後語「劉備借荊州─有借無還」廣為人知，但是這「借荊州」的起源，就讓我一頭霧水。

我們固然知道荊州素來為兵家必爭之地，不論是諸葛亮在「隆中對」向劉備分析天下分合大勢，或是魯肅與孫權的「榻上議」描繪軍事攻守願景，都不約而同提到了當時位居全國南北中心─荊州的戰略地位。至於奸雄曹操，他既早有廓清宇內，一統天下的野心，那更要先從荊州下手方能掃平江南群雄，於是在西元208年前後的南征之舉，曹操大軍首先攫取劉表、劉琮父子盤踞經營多年的荊州，隨後的赤壁之戰更將東漢末年的變局帶入了另一個高潮。

《三國演義》第五十一回《曹仁大戰東吳兵 孔明一氣周公瑾》講述了赤壁戰後，曹操兵敗北退，劉備軍隊進兵油江口，周瑜趁戰勝餘威進攻曹仁駐防的南郡。於某次接戰中，周瑜中箭受傷詐死發喪，曹仁輕率地領軍偷襲周瑜大寨，哪知正中周瑜之計，曹軍遇伏突圍敗走，而諸葛亮卻得隙令趙雲取南郡，張飛奪荊州，和關羽克襄陽，如此的軍事行動不但讓劉備集團占領了荊州的精華地區，還射出了三氣周瑜的「第一箭」。所以從《三國演義》的描述裡，直覺上荊州還真是劉備諸葛亮集團趁曹仁周瑜兩軍鷸蚌相爭，而漁翁得利的戰利品，無怪乎要氣得周瑜大吐鮮血。雖然書中後來提及孫權多次遣使和劉備恰談歸還荊州乙事，兩方還大打口水戰，但是既不曾有「出借」之實，又何來「歸還」之說呢？《三國演義》語焉不詳，令我不解多年！

後來及長參閱了陳壽的《三國誌》及裴松之的註解，引證了歷史記錄的說法，我才找出比較清楚的脈絡。《三國誌：先主傳》註解《江表傳》：「周瑜為南郡太守，分南岸地以給備，備別立營於油江口，改名為公安」。闡明了赤壁之戰後，曹操倉皇北撤，所留下的土地讓周瑜搶了個先機，周瑜領南郡太守，並「分」長江南岸之地油江口給同為聯軍的劉備，劉備乃就地新構築了公安城，作為自己的立足之所。然後，眾所周知的是劉備部隊因位處偏南的地利之便，乃趁機向長江南邊原來忠於劉表或曹操的半獨立地盤進軍，征服了包含零陵郡，桂陽郡，長沙郡，武陵郡的荊南四郡，《三國誌：周瑜魯肅呂蒙傳》：「後備詣京見權，求都督荊州，惟肅勸權借之，共拒曹公。曹操聞權以土地業備，方作書，落筆於地。」

這段文字說明了劉備既已取得了油江口，即公安城，一塊面積極為有限的長江南岸地盤後，在孫劉關係「蜜月期」的基礎上，晉謁孫權，「商借」孫權統治的荊州一部分。當時在魯肅為鞏固孫劉聯盟大力鼓吹下，加以劉備經由政治聯姻，算起來還算是孫權妹夫的這層關係之上，劉備始暫時獲得了與公安隔長江相視的南郡一帶土地。而曹操正在振筆疾書之際獲悉這番軍情，不知是震驚還是憤怒，連手上的毛筆都掉到地上了。

這種說法甚合邏輯。因為從地理位置來解析，原先劉備所統轄的荊州最北端，僅為長江南岸的公安城，隔長江與北岸原先周瑜鎮守的南郡相望，並未有機會與曹操的統治區接壤，如此劉備欲與「漢賊」曹操爭衡，還需向孫權借道穿越南郡北上方可。唯當劉備集團向孫權借得了南郡之屬的荊州之地，才有機會與曹操直接逐鹿中原，所以先有孫權「借荊州」的實際相援，方有後續在西元219年，劉備部將關羽與曹軍毛玠，於禁大戰，水淹七軍的故事。

因此在赤壁之戰結束沒多久，劉備，曹操，孫權三分天下的態勢已明朗。而身處犬牙交錯的荊州地區，實際上也維持了短暫的三分局面。原來的「荊州七郡」，也在析置襄陽郡和章陵郡二郡後，擴張成所謂的「荊襄九郡」。曹操的荊州轄有南陽郡、襄陽郡、章陵郡和和部分南郡（首邑在襄陽，西元220年曹魏立國後又於荊州再次析出新城郡），孫權的荊州統屬了江夏郡和部分南郡（首邑在陸口），而劉備的荊州則有了部分南郡、和先前提及新納的荊南四郡：零陵、桂陽、長沙、武陵（首邑在公安）。看起來孫權所控制的荊州之地，反倒是三者中面積最小的一塊，這豈能讓在赤壁之戰出力最多且獲得全勝的孫權心服口服？

西元215年，在劉備獲得原屬漢室宗室劉璋的益州，有了更大的地盤之後，急於將出借之地早些收回己有的孫權，再派諸葛瑾討回荊州，未果，孫權忿而出兵搶奪劉備手中的荊南三郡，關羽也率軍三萬推進益陽備戰，孫劉因荊州利益的衝突一觸即發，但顧及曹操的虎視眈眈，有「螳螂捕蟬黃雀在後」之慮，孫劉雙方極力克制乃協議以湘江為界，東屬孫權，西歸劉備，平分荊州，暫時維持表面的和諧，原以為「借荊州」一事也塵埃落地，但實際上孫劉聯盟早生齟齬。4年後的西元219年，孫權令呂蒙趁關羽部隊經南郡北擊曹操之時，在後頭陰襲荊州，關羽兵敗被俘身亡，劉備這才完全失去荊州要地，劉備和孫權糾結多年的荊州戲碼才徹底謝幕。

縱觀「借荊州」始末，劉備和孫權在赤壁之戰時捐棄成見，才有機會聯手挫敗曹操氣吞山河的南征大軍，穩固長江流域的根據地。其後魯肅的高瞻遠矚，力勸孫權出借南郡部分的荊州給劉備，強化軍事同盟，聯防對抗後赤壁時期的曹操威脅。可惜「鴿派」魯肅逝世後，加上劉備推托抵賴不肯歸還所借出的荊州一部，孫權班底內的「鷹派」呂蒙和陸遜當道主張力奪，縱使稍後孫劉已協議以湘江為界平分荊州，但銜劉備使命鎮守荊州的前將軍關羽，並未遵行「東和孫權，北拒曹操」的金科玉律，驕矜傲慢之態數度激怒孫權，終致仁義不存，孫權陰與曹操達成共識，偷襲荊州成功，致關羽身亡。一年半後，劉備冒進興兵報仇討孫，卻兵敗三峽口猇亭，蜀漢政權不僅元氣大傷，又痛失荊州腹地，此後四十年只能龜縮在天府之國四川盆地內，即便賢相諸葛亮鞠躬盡瘁也難以回天。

豈料「（劉備）借荊州」的美談，卻引發「（關羽）大意失荊州」的悲劇收場，再配以「扶不起的劉阿斗」（後主劉禪親政後不合格的政治表現），蜀漢小朝廷將會是魏蜀吳3個分裂政權中，最早陷落歸晉的宿命，早已是天命難違！