大陸國家統計局日前於說明國民經濟運行情況時表示，自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，消息傳出，輿論譁然，不少報紙標題以「青年失業率蓋牌」加以揶揄。

何以暫停發布？統計官員在記者會上有如下說明：「主要原因是，經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化，比如，近年城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大，2022年16～24歲城鎮青年有9,600多萬人，其中在校學生達到6,500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。再比如，隨著居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定，也需要進一步研究。」

上述說明，道出了兩個問題，第一是畢業前找工作的學生，該不該計入勞動力。第二，青年失業率究竟該界定在16～24歲或者更廣義一些，譬如有些國家、國際組織就界定在15～29歲。

先談第一個問題，何謂勞動力，依國際勞動統計定義，年滿15歲（或16歲），只要有找工作的事實，便屬勞動力，找到工作的是就業者，沒找到的自然就是失業者，此一標準，舉世皆然，因此這些畢業前找工作的學生，仍應納入勞動力。

第二個問題是年齡，青年是指16～24歲（15～24歲）？或者有別的標準？觀察各國及國際組織，並沒有一致的標準，OECD常以15～24歲失業率進行跨國青年失業率的比較，惟所發布的青年尼特族統計，卻是15～29歲，而歐盟的青年失業率、部分工時及尼特族，經常把青年界定在15～29歲，美國則關注15～24歲。

以台灣而言，勞動部設有「青年勞動統計年報」及「青年勞動統計查詢網」，同樣也是把青年失業率介定在15～29歲。事實上，15～24歲、15～29歲各有意義，前者可觀察甫踏出校園的青年，初次尋職的難易度，後者可以看出平均青年失業實況。從歷來統計可得出一個法則，當青年失業只是年齡問題，而非世代問題，並不可怕，這意思是15～24歲的失業率很高，但到了25～29歲就降下來了，到了30～34歲又進一步收歛，這就表示失業率的變化只是年齡問題，不足為慮。回到統計的根本，失業率是為了觀察就業市場的變化，若能增加25～29歲這一年齡層的失業率，青年失業率界定在16～29歲，同時公布青年各段年齡的失業率，自然有助於了解真相。

依大陸統計局2021年以來的時間數列可以發現，全體失業率落在4.9～6.1％，今年7月是5.3％，比去年緩和，惟16～24歲這個年齡層的失業率自今年4月以來升逾20％，比去年同期高出2個百分點，至於25～59歲這個年齡層的失業率6月為4.1％，算是疫情以來最低，這說明整體城鎮失業情況，沒有外界所認知的這麼嚴重。若能把目前兩段年齡層的分法（16～24歲、25～59歲）再分細一些，尤其是青年失業率再延伸25～29歲這一段，如此應該可以更完整呈現大陸青年失業的實況。

近年大陸官方統計有很大的進步，常上官網看數據者一定會察覺，過去難以下載的出進口統計，自2020年以來已可輕鬆下載EXCEL檔，此外總體經濟月資料、季資料、年資料的查詢也日趨完備，甚至總體指標說明會上的問答也如實呈現於網站。這些公開、透明讓大陸官方統計公信力逐年提升，惟公信力得之不易，流失卻在彈指之間，這次青年失業率暫停發布，從外界反應即可明白，統計公信力已然受創。

台灣早年的政府統計，算是有公信力的，但2000年11月無預警停止公布消費信心調查統計，讓多數人開始懷疑政府統計，懷疑是一種情緒，很容易擴散到對所有數據的不信任，更糟的是，隨後國民生活指標、房地產景氣燈號等重要指標也重蹈復轍，無預警停編，輿論為之譁然，政府統計公信力搖搖欲墜，多少統計官員為此扼腕不已。

此次，大陸官方暫停發布青年失業率，雖已詳述原委，惟外界仍認為這是蓋牌，嘲諷揶揄，此起彼落，對統計公信力的傷害，可想而知。大陸當局應以台灣2000年以來統計部門一連串失策為前車之鑑，儘速就前述失業率的兩項問題，秉持統計中立性，研提改善之道，最好在年底前就恢復青年失業率的發布，惟其如此，統計公信力才得以恢復，國家統計也才可謂真正的完善。