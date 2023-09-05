習近平不出席在新德里召開的G20峰會，改由總理李強出席，引起諸多揣測。彭博資訊分析他現在有「皇帝心態」，偏好在自己家裡辦論壇。習近平不出席G20峰會，是皇帝心態，換做美國總統、英國首相、法國總理、德國總理不出席國際峰會，又是什麼心態？

去年11月峇里島G20峰會，習近平出席了，拜登出席了，兩人還舉行了會談。不過，檢視會談成果，口惠實不至，美國繼續嘗試給中國使絆子、穿小鞋，說一套，做一套。這樣的峰會，繼續參加，徒然讓西方媒體大作文章，掌握話語權，卻無助於解決國際衝突，也無利於國計民生。

無線網路時代，有心溝通，真心解決問題，兩國元首視訊會議，也行，何須浪費大夥兒的時間，齊聚一堂？不能解決問題的峰會，徒增碳足跡，還讓全球暖化問題更嚴重呢！事實上，國際峰會的議題、論壇、流程、結論，甚至會後公報內容，都經過有關國家司處級相關人士的事先協商，各國元首出席峰會，不過是走個過場，行禮如儀罷了！

衡情論理，習近平決定不出席新德里G20峰會，不外乎兩個原因：

第一，當前國際問題的關鍵還在於中美衝突。中美衝突的核心因素，無它，就是台灣問題。在北京看來，美國霸權心態不改，依舊視台灣為圍堵中國崛起的第一島鏈，導致台灣心存僥倖，倚美謀獨。情勢如此，兩國元首，多談無益。至於俄烏戰爭，美國不願放手，再多峰會也無解。

第二，中美貿易、科技衝突、旅遊航班等問題的折衝，已屬進行式，習近平在北京，該接見的也接見了，難不成還要親赴新德里驗收成果？

派李強出馬G20峰會，以吾國之中駟對美國及西方國家之上駟，也算是善用古人智慧，活用孫子兵法吧！

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