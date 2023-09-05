民進黨執政以來，每遇國慶活動備顯無心，連年國慶文告無不以「脫中」為核心思維，早已讓國慶日淪為「抗中保台」的國際宣傳日。而今年不過是到了公布國慶主題階段就已掀起爭議，再度玩起去年移花接木的伎倆，將國慶活動的英文名稱定為「TAIWAN NATIONAL DAY」。中華民國的英文國號無端「被消失」，國慶已然蒙塵。

慶籌會秘書長花敬群不知何來依據，竟稱是去年國人接受度高，因此沿用該英文名稱。問題是，國號乃一國對外法定之名稱，以彰主權之顯，豈可便宜行事在象徵國家大典的國慶活動上，逕自改為國際通俗稱謂？當前憲法更是名曰《中華民國憲法》，蔡政府辦理國慶活動卻自去國號的荒誕行徑，難謂沒有違憲之虞。

往昔，執政者自去國號、帝號者，象徵的往往是亡國不遠。例如，大周武則天死前即宣布自去帝號，改稱皇后；五代十國的南唐在衰敗之際，則是自去帝號被迫改稱江南國主；南宋趙構畏金如鼠，去信乞和開頭便是願削去帝號，以換得茍全；元朝敗走退回蒙古後，不久就自去國號復稱蒙古；到明鄭台灣，對外自稱東寧王國避稱明王藩號，終至降清。方今蔡政府在國慶活動上的作為，不啻是一種步步走向上述案例的標準流程。

「國旗能少就少，國號能換就換，國歌能不唱就不唱」已是蔡政府不變的執政特徵。如今「改朝換代」在即，「蔡規賴隨」甚至「青出於蔡、更勝於蔡」的賴清德，只怕是比蔡時期更變本加厲。屆時不待對岸出手，「中華民國」就將正式成為歷史名詞了。

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