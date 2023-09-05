隨著郭台銘宣布獨立參選，2024總統大選頓時風起雲湧，波詭雲譎；近看是在野陣營的整合無方與賴清德的一人獨大，遠看則是美中兩大勢力的角力競逐，每一方似乎都有所倚仗，卻也有死穴，所謂「水能載舟，亦能覆舟」，究竟鹿死誰手，4個多月後便見分曉。在此之前，免不了的合縱連橫，借力使力，不僅暗潮洶湧，也更耐人尋味。

根據TVBS 8月28日至9月1日對「四腳督」進行的最新民調結果，各參選人獲得的民調支持度，民進黨賴清德30%、民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、無黨籍郭台銘14%、未定者13%。與TVBS 8月25日針對賴、柯、侯三腳督所作民調相比，賴下滑7%、柯下滑5%、侯下滑3%。

民主政治原本的目的是選賢與能，以摒除古代世襲制度的弊端，所以是以選票多寡決定勝負，但是到了現今社會，所謂「選賢與能」除了字面上的參考價值之外，已經不太具有實際意義。現在的選舉更多的是意識形態、族群對立、政策賄選、權謀操作、抹黑抹紅、栽贓陷害、金錢收買、合縱連橫、操作棄保、網軍攻擊、暴力攻擊，讓原本立意良善的選舉制度變成讓人厭惡又難以擺脫的噩夢。

在短期利益的考量下，每一位候選人無不使盡渾身解數各出奇招獲取選票，但卻沒有哪一個政黨、哪一個候選人能夠永遠獲勝，因為「民意如流水」，水能載舟，亦能覆舟。

能夠決定選舉勝負的是選票，選票來自選民，也就是民意歸向。任何政黨和候選人想要贏得選舉勝利，都要贏得民心民意，也許政黨和候選人可以用爛招奧步一時操弄民意而上位，但人民的眼睛不會永遠被蒙蔽，當謊言被戳破的時候，就是民意反噬的時候。能夠長久獲得民意支持的，只有真正將人民權益福利放在心上的政黨與候選人。

民意如流水，藍綠都有政黨基本盤，但是所謂的基本盤也並不是絕對的鐵板一塊，隨著執政、在野的時間流逝，施政成效或政黨作為都會漸漸改變支持者的認同和支持態度，國民黨從當年的一黨獨大淪落到如今的第三大黨，民進黨從草莽創黨30多年間成為台灣第一大黨，而民眾黨靠著柯文哲逆勢崛起，4年間竄上第二大黨，說明台灣人民對於政黨的認知已經不同以往，除了深藍、深綠的少數族群之外，更多的是取決於政黨政策、政治人物的人格特質，以及能夠帶給國家、人民怎樣的實質利益，這也是中間選民人數越來越多、越來越能左右選情，也在歷次選舉中發揮制衡的「鐘擺效應」的關鍵因素，只有能夠取得多數民意支持的政黨或個人，才能贏得選舉勝利。

權謀操作或選舉奧步或許能贏得短暫的利益，但長久來看，終究會被選民唾棄，只有真心實意為國為民，才能獲得國人的認同。當前的民意支持度，沒有一個人可以單獨過半，但卻有6成的人期望「下架民進黨」；事實上，以目前在野陣營的表現，這6成也不是鐵板一塊，隨時可能像流水一樣消失。但是，在野者只要捐棄成見，心繫蒼生，胸懷家國，還是可以獲得流水民意的支持，畢竟水能覆舟，亦能載舟。

（作者為台灣新故鄉智庫協會研究員）

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