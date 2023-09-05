今年雙十國慶主視覺公布，果不其然看不到「中華民國」，英文名稱更變成「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日）。

國慶籌備委員會祕書長、內政部次長花敬群解釋，國慶主視覺以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學；主視覺上隱約可見｢雙十｣標誌，卻被扭曲變形難以辨認，花敬群解釋是「國旗在空中飄揚」產生的反光效果與自信感。

連「中華民國」四字都找不著，奢談什麼自信感？民進黨執政多年，想獨不敢獨、想建國不敢建國，長年「委屈」在青天白日滿地紅旗幟下「苟延殘喘」，哪來的自信？充其量駐德代表謝志偉也只敢稱「慶祝一個民主政體的生日」。

今年國慶主視覺公布後也只有侯友宜站出來指責：如果連國慶日政府都不願意說出我們的國名，將「中華民國」四字藏起來，這樣的政府，心中還有國家？

另外3位候選人連吭都沒吭一聲，為的是想藍綠選票通吃，賴清德要大家不要叫他｢台獨金孫｣、郭台銘連軍人節都沒講話還談什麼「為國為民」？

什麼時候國慶日能夠旗正飄飄、「中華民國」昂然挺立在總統府前面？

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