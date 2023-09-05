氫能在今日台灣是當紅炸子雞，蔡政府投入極大資源發展，媒體上新聞不斷。出風頭的程度絕對不輸離岸風電與太陽光電，給大眾的印象為氫能是台灣減碳抗暖大救星。

但細察政府對氫能的規劃，與其他國家相較，台灣又走偏了路，台灣人民又要為錯誤政策付出昂貴代價。台灣走錯路的原因也其來有自。

全球人為碳排最大來源不脫電力、交通及工業三大區塊，畜牧與伐林占比有限。全球減碳主要目標當然就集中於上述三大區塊。

以電力而言，減碳手段極多，如核電、水電、光電、風電等技術都已很成熟。另外如鋰電池、碳捕捉與封存等，十年後或可降低成本大量商業化。以電力而言，減碳手段洋洋灑灑，氫能扮演的角色其實相當有限。

以交通而言，目前最重要的手段就是運具電氣化。但電氣化只適合小型車輛，長途貨運不適合使用鋰電池。鋰電池也不合適使用於航空及海運，各國都在研究以氫能或其化合物使用於這些交通工具以減碳。因此氫氣及其化合物在交通減碳方面將扮演一定角色。

工業減碳十分困難，因有許多工業製程本身的化學反應就有碳排，所以減碳就需要改變製程。改採以氫作為原料，沒有碳排的製程就是工業減碳的重要方向。氫氣將在工業減碳扮演極重要的角色。

以全球而言，氫能之主要應用是在工業減碳及交通減碳兩大區塊，各國規劃利用氫氣或其化合物作為發電減碳佔比都極小。

但台灣反其道而行，依國發會規劃，2050年台灣氫氣使用量將高達380萬噸，交通使用量只有5%，三成使用於工業，超過六成使用於電力。2050年氫能發電占比高達9～12%，這就是個人所說台灣在氫能利用上又走偏了路。何以致此？

這又要回溯到廢核展綠再加上風電國產化的一連串政策錯誤。

蔡政府力推綠電是因為有廢核的時程壓力。核電六部機在蔡總統當政的2018年至2025年次第停機。核電為無碳電力，所以蔡政府急著發展同樣無碳的太陽能及離岸風電，以補上廢核後的無碳電力缺口。

這還不打緊。蔡總統心心念念要在台灣發展大型新產業，以便在歷史上留名。在推動離岸風電時，蔡政府一魚兩吃，想順便發展離岸風電產業，為台灣創造一個新的護國神山。

蔡政府規劃在2025年核電全部除役時，完成20GW的太陽能及5.5GW的離岸風電加上1.2GW的陸域風電取代核電。但2018年離岸風電招標時，分成許多標案而由7家不同開發商得標，各家採用的風機並不相同，所以表面上看來5.5GW的裝置容量不小，但由不同廠商分食後，各類型風機裝置容量都不夠大，不足以回收龐大的國產化初始投資，本土廠商對投入國產化興趣缺缺。

蔡政府為鼓勵本土廠商投入離岸風電產業，只好答應將餅做大，宣布將在2026年到2035年的10年間，每年平均增加1.5GW的離岸風電，10年共增加15GW，2035年時離岸風電總裝置容量將達20.5GW。但勿忘蔡政府也同時鼓勵太陽光電，許多綠營金主更是競相投入，為了利益均霑，蔡政府同時宣布在2026年到2035年的10年間，每年平均增加2GW的太陽光電，2035年時太陽光電總裝置容量將達40GW。離岸風電、陸域風電加上太陽光電，2035年不穩定的綠電總裝置容量將高達62GW，相當於台灣目前電力總裝置容量。

今年（2023年）台灣午後平均尖峰用電，夏天約39GW，冬天約28GW。依政府預估尖峰用電年增率2%計算，2035年平均尖峰用電，夏天約50GW，冬天約36GW，都遠低於上述之綠電裝置容量62GW。當然台灣不可能時時刻刻陽光普照、風力強勁，保守以60%可用率計算，2035年午後綠電平均可提供37GW電力。

綠電滲透率為不穩定綠電佔全部供電比率，依以上數據，2035年夏天及冬天之綠電滲透率將高達75%及100%。今年春節因全台用電降低，綠電滲透率接近30%，台電就呼籲民眾出門要拔插頭，以免電器因電壓不穩受損。獨立電網的台灣怎麼可能容納75%及100%的綠電滲透率？必將發生大規模棄電以維持電網穩定。

此時氫能就派上用場了。蔡政府的如意算盤即為在綠電滲透率過高時，以電網無法消受，本將放棄不用的綠電改用於電解水製氫，等太陽下山，綠電供電減少時，再以氫氣經過燃料電池發電，補上不足的電力。這一切規劃都太完美了，但為何世界其他國家沒有採用此一妙計儲存不穩定的綠電？為何其他國家規劃氫電佔比都遠低於台灣？

成本，能源規劃不能不考慮成本。儲能方式有許多種，每種效率不同，以鋰電池儲電10度，可取回9度電。以抽蓄電廠儲電，考慮蒸發等損失，可取回8度電。以電解水方式製造氫氣，投入10度電，再以燃料電池發電，取回不到5度電，效率極差。若以每度4元的綠電電解水製氫，表示以氫氣儲能再發的電力，單單燃料成本每度就超過8元，還要加上燃料電池成本，電價將為天價。

與其他國家相較，台灣發展綠能條件極差，綠電成本為其他國家一倍，為何非要蠻幹？非要大力推動其他國家並不看好的氫能發電？與國外智庫建議綠能昂貴國家應進口氫氣以利交通工業減碳之建議背道而馳。

國發會規劃台灣有極高的氫能發電，原因之一當然是因廢核導致低碳電力配比選擇受限。但另外一重要原因恐為強推離岸風電國產化，大量設置離岸風電，使得不穩定的綠電滲透率過高。異想天開以極昂貴的電解水製氫儲能，本末倒置，終於導致規劃過多的氫能發電。

廢核、展綠、風電國產化、電解水製氫，氫能發電占比過高完全是錯誤政策所造成。以上發展一環扣一環，真是一步錯，步步錯。為什麼橘逾淮為枳，許多事情到了台灣就變了樣？氫能尤為畫虎類犬。只知死抱反核神主牌，民進黨政府的錯誤能源政策給台灣造成的傷害實在太大了。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

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