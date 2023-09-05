大陸經濟一連串糟糕的數字，引起市場對大陸經濟持續增長的質疑，外媒唱衰聲此起彼落，充斥著通縮、債務危機、房地產風暴等字眼，台灣也跟著再度燃起「中國經濟崩潰論」。長期為《紐約時報》撰文的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼，發表「中國的經濟危機有多可怕」專文，以「明斯基時刻」形容當前大陸經濟處境，直言大陸經濟徘徊在危機的邊緣。

中央財政體質良好

無獨有偶，《經濟學人》最新一期封面，以一幅習近平「龍頭蝸身」圖片，諷刺大陸經濟正從蛟龍飛升盛況，墜入蝸牛慢爬階段，陷入泥沼中難以自拔。《經濟學人》強調，無論是消費者支出、商業投資及出口，大陸無一達標。相較1990年代日本泡沫破裂後陷入失落十年，如今大陸經濟下滑，後果可能更嚴重。當初日本生活水準約為美國6成左右，現時大陸連2成都不到，大陸想擺脫經濟泥淖，處境將更為艱難。

外媒極度唱衰大陸經濟，其實不必意外。棒打落水狗，本人之常情，加上西方部分媒體多意識形態立場，評論難以客觀。平心而論，短期言，大陸經濟確實遭遇逆風，疫後復甦不如預期，但長期前景是否如外媒說的不堪，仍需要更多的證據與時間來證明，不宜太早下定論。

特別是從因應危機的能力來看，北京並非束手無策，還有許多政策工具可用，加上政治結構穩定、中央財政體質良好，高達3.2兆美元的外匯儲備，都讓北京在因應短期經濟危機上，底氣十足。

以中央財政為例，根據大陸財政部統計，截至2022年底，大陸中央政府債務餘額為25.9兆人民幣，占GDP比重21.4%，加計地方政府債務餘額35.1兆人民幣，整體債務餘額比重50.4%，對比歐美先進國家動輒超過100%以上，可說是相對優異，也代表大陸面對經濟逆風，還有足夠的舉債空間與抵禦能力。

尤值得注意的是，不同於一般開發中國家，大陸政府債務絕大部分是內債而非外債，整體外債餘額占GDP比重僅13.6%。高達3.2兆美元的外匯儲備，加上國家支應與償付外債能力相對充足，經濟風險較低。近期在經濟逆風下，人行為阻貶人民幣，將外匯存款準備金率從現行6%下調至4%，不怕資金趁機外逃，就是基於這樣的底氣。

跨越中等收入陷阱

當然，儘管北京仍有足夠政策工具與能力，足以因應短期危機，但不表示經濟增長動能若長期下滑，仍沒有風險。最近談到大陸經濟困境時，常被聯想到的中等收入陷阱，是一個不容輕忽的風險。所謂中等收入陷阱，是指開發中國家人均所得達到一定水準，準備朝已開發國家邁進時，往往容易陷入成長停滯期，難以繼續提高人均所得。

近年大陸受疫情拖累，經濟成長陷入低潮（近3年平均只有4.5%），使得大陸人均所得達1.27萬美元（2021年）後進展緩慢，引發中等收入陷阱的聯想。不過，必須強調的是，中等收入陷阱風險雖然存在，但並非不可避免。台灣與韓國都曾面臨中等收入陷阱的挑戰，後來在政治及經濟體制持續改革下，成功跨越門檻。阿根廷1990年代同樣走上民主化之路，但因為政策反覆、財政紀律鬆弛、貨幣濫發及社福制度改革滯後等因素，現今仍陷於中等收入陷阱不能自拔，正好成為反例。

國家的失敗，各有不同原因，但政治與經濟制度擁有足夠的彈性，能夠因應客觀環境變化，勇於改革、自我調適，則是成功的通則。大陸經濟40年快速發展，人均收入超過1萬美元，已無法單靠政府投資帶動成長，而要靠消費，企業願投資、人民敢消費、中產階級崛起。大陸國家發改委宣布新設「民營經濟發展局」，推動民營經濟提升國際競爭力，美國商務部長雷孟多訪中，美中就改善美國企業投資環境達成共識，方向正確。

北京若能就開放市場、提升公平競爭環境持續改革，必能因應短期的經濟逆風，順利跨越中等收入陷阱。