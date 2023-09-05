蛋，應該是全台聲量最大的關鍵字；吉呢？因為農業部長陳吉仲的推波助瀾，出現在媒體的次數也應該水漲船高。「吉蛋」，無巧不成書，音似「雞蛋」，如果陳部長真要告人，話題包準更會爆紅到發紫。

陳吉仲，堂堂一個部長，本身就掌有很多的媒體公器，加上頭戴國家名器的烏紗帽，動不動就想告人，實在犯了兩大錯誤，一是不知道啥叫政務官，白當了這麼多年的主委，心態上還以為自己是街頭抗爭者；二是搞不清楚民主時代人民才是主人，百姓對政府施政有疑問，就像立委提出質詢，能够本官不爽就按鈴控告委員嗎？

危機處理的第一原則是，面對質疑盡早出面說明，盡量全盤托出和解釋清楚。陳吉仲在農業部辦記者會，沒有記者敢不出席，也沒有媒體敢不報導，而且全部花費都是公家埋單，不像民間花錢還不一定有記者到場。雞蛋或是吉蛋看來把他氣瘋了！

資本額50萬的一人公司居然可以做到近六成的雞蛋進口生意，拿到1.8億的政策補貼。乖離程度太超過，社會提出疑問，合乎道理。如果政府的作為沒有見不得人的事，反而是天上掉下來的「增強形象」的禮物。無權無勢的抗爭者最喜歡政府坦然面對爭議、直白拿出答案，而非顧左右而言他。陳部長看來也白過了那麼多年街頭遊行的歲月。

面對社會提出的質疑，如果事件背後沒有文章，其實很好答。以台北市議員徐巧芯提出的問題為例，農業部只要拿出證據，公開說明，就能取信社會大眾。民進黨立委們跳出來說此事被爆是政府「擋人財路」，很好，請他們講明白是那些「蛋蟲」所為，官員怎能替壞人背黑鍋。

徐巧芯公開的四個疑問，一是巴西蛋品質不佳，但為何會在收購名單中？二是誰給「超思」公司巴西蛋的收購保證？三是「超思」的八千多萬顆蛋錢誰付的？每批價格多少？四是進口蛋的品質出錯有沒有違約、罰款？每一個問題都是政府要明訂在採購契約中保護自己權益的，不然，所有的付款就是廉價的行政偷懶，補貼更是拿民眾的納稅錢開玩笑。

在野陣營固然喜歡見縫插針，但插針能够引起社會回應是政府的回答避重就輕、遮遮掩掩。陳吉仲不要忘記了，農業部相對於在野黨團擁有充分的資源不對等、資訊不對稱的優勢，而回答任何來自非執政者的疑問是政府和政務官無可迴避的職責。

一群在大學教創業學程的教授們對此雞蛋事件也感到好奇，「超思」是如何小兵立大功的？如何危機入市的？她如果清清白白，絕對是全球微型企業經營或青年創業的成功範例。我們樂於替她和政府撰寫教學案例，在國際學術刊物發表，替一人公司在世界貿易軸線上締造閃亮的台湾之光。

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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