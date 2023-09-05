最近，「一人公司」超思以資本額50萬進口巴西雞蛋獲農業部上億補助引發爭議。之前也有前身為「小吃店」的高登公司拿到政府16.5億元的快篩試劑訂單，以及立委賴品妤父親任職「19家董事長」的雲豹公司爽賺百億綠電。面對輿論的質疑，蔡政府每次的回應都是「一切合法，抹黑提告。」

一個政府要怎樣才能夠合法貪污呢？我們可以從進口雞蛋、快篩、口罩、疫苗，到綠能、光電、軍購、前瞻建設，看看民進黨的蔡英文政府如何為我們展示合法貪污的標準作業。簡單說，就是一群廢材利用廢政勾結廢渣，聯手掏空台灣。

首先，蔡英文選上總統之後，找了一些無能聽話的草包「廢材」到政府理當官。這些廢材的共同點必須是「媚奴厚顏，搖尾聽話」，可以睜著眼睛說瞎話，臉不紅，氣不喘。

再來，這些廢材升官之後，荒日怠政，體恤上意，以百分百的配合度，訂立一些荒腔走板的「廢政」，大開國庫之門，美其名為穩定供需，投資未來，實際上都是明修棧道，暗渡陳倉。

最後，就是找一些交好的掮客白手套，設立人頭公司，讓這些上下其手的「廢渣」透過合法的標案管道或專案補助，光明正大地坐地分贓，掏空國庫。

這種「廢材、廢政、廢渣」的三廢執政，既不是為了國家的長治久安，而是為了上下交相賊的同流合污，結果自然都是「預算超高，品質超低」，水照淹，雨照漏，路照塌，電照停，蛋照缺，數位詐欺照舊滿街跑。

然後，這樣的政黨還有40%的支持率。你說，這是一個什麼樣奇特的國家呢？

但也正是這種無知支持者近乎宗教似的盲目支持，才給了民進黨蔡政府貪污濫權的底氣。試想，當有你有了近500萬的死忠選民不在乎吃萊豬、飲核食、吃毒蛋、吸媒氣、埋廢渣、毀良田、砍綠林、假學位、抄論文、搞小三，只在乎「台灣意識，本土執政」，你還會努力認真執政，腳踏實地建設嗎？

一個國家最大的悲哀就是立場決定好惡，顏色決定是非，政府施政不是為了人民利益，而是為了一黨一己之私。抗中保台是如此，綠能發電是如此，雞蛋進口也是如此。正所謂「下若有奴草賤民，上必有昏君貪官。」正是昏君養奸，愚民養貪的末代光景！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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