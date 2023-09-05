2024年台灣的總統大選幾乎是「末代總統」的選舉。「末代總統」還需要如此競選，應該都是想對台灣揩完最後的油水。總統候選人在競選時也不時露出「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」不切實際的論調，應該要眼光放得更遠，對兩岸統一後進行預先規劃，才是對台灣人民最負責任的政見。

兩岸統一在這幾年民進黨政府的神操作之下，已經近在咫尺。因為兩岸的戰爭其實是中美戰爭，台灣只是美國眼中最小的棋子。因為中國大陸絕對不允許掀這張台灣牌，美國一個巴掌也拍不響，水性楊花的老美很容易就會移情別戀到菲律賓、越南、朝鮮半島。最近華為的全國產5G橫空出世，中美在非軍事領域的角力又讓中國大陸占了上風。

中國大陸早就知道，打敗美國兩岸就能自然統一，美國也知道在台灣碰到的是中國大陸的主力部隊，取勝沒有把握，早就移情到其他戰場，會有更大的利潤。台灣擺脫棋子被擺佈的唯一活路就是儘早與大陸統一。

中美戰爭美國在台海已經戰敗，仍在叫囂只是面子問題。兩岸統一成為必然，統一前台灣最後一任總統選舉，候選人必須要提出兩岸統一前的規劃方案，讓台灣在統一後能從中國大陸手中談出最有利台灣人民的條件，才是對選民的最大負責。現在還在談備戰的候選人就是看不清中美博弈，美國只是想賣些「玩具」給你，目的也只是對腦袋不清楚的政府揩出最後幾滴油。

統一就是防止台灣「烏克蘭化」的最好方法，為了尋求台灣人民最大的福祉，中國國民黨必須勇敢的戴起這頂紅帽子。這次選舉雖然不見得會因為統一的主張而獲勝，但絕對不會在選後分崩離析，還能夠因為重新拾回了黨魂，增加黨員的凝聚力。中國國民黨要的是永遠跟民眾站在一起，就必須要有前瞻性，若只圖跟現在的民眾混在一起，沒有察覺時勢的變遷，才會被未來的選民淘汰。

最佳的2024總統候選人，應該是能摒除外界的紛紛擾擾，為台灣擘劃出統一後的藍圖，ECFA不但要持續，還要擴大並擴展出服貿。兩岸的交流要全面開放，政府與政府的對談要實質化，對兩岸統一後政治、法律、幣制、軍事、外交上的分工與融合都要規劃，才不會重演228的誤會產生遺憾。

非常贊同中國國民黨及黨籍候選人目前的選戰作為，「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」，走黨的路線最重要，因為那就是民眾的路線，別怕賴、柯、郭，「一簑煙雨任平生」後，絕對是「山頭斜照卻相迎」。

中國國民黨在經過百年後失去與金、權在一起的機會，才能更加貼近民意。但是民意如流水，如果沒法掌握民意未來走向，被時代淘汰，只是時間的問題。中國國民黨應該勇敢地擔負起台灣人大舉渡過海峽後，保障台灣人民安全與富裕的責任。台灣要的是一個「摩西」，不要再給我們一個「澤倫斯基」。

（作者為中華民國防疫學會理事長）

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