前新加坡外長楊榮文先生應管中閔教授的邀請，即將到台北舉行公開演說，針對兩岸和平提出個人的見解和具體的建議。楊榮文是新加坡繼李光耀之後，最具國際影響力的國際政治戰略家，經常到歐美發表演說，受到極大的關注。

歐美政治人物，甚至日本前首相，幾乎清一色鼓動戰爭，呼籲台灣人「每人發一把槍」，如此才能「嚇阻中國」。講這些話的人不需要考慮到他的家人是否會死於悲慘的戰火，家園是否成為廢墟，把戰爭當成如此簡單的事情，就如台灣俗話所說「別人的孩子死不完」。

楊榮文則是另外一種態度，他呼籲和平，兩岸和平不是靠武器的對抗，因為不言而喻，兩岸軍力對抗不存在平衡的狀態，只有解決導致戰爭的政治因素，才是達成和平之道。

楊榮文一向從大歷史的角度看兩岸問題，他認為中國大陸和台灣的華人享有共同的歷史和文化，均屬於中華文明。由於日本以及後續美國的軍事介入，促使台灣與大陸分開，今天台灣的自治是相對晚近歷史的結果，目前的局面是不穩定而且短暫的。展望未來，有兩種大的可能性：台灣可以經過一段時期後和平地與大陸統一，或者捲入一場美國還有可能包括其他國家的戰爭。如此戰爭不僅會決定台灣的命運，也將搖撼世界。

作為華人，楊榮文認為雖然他不是兩岸的家人，但可以算是親戚，從一個親戚的角度，他希望台灣能步向和平，在「中華國協」的架構下與中國大陸合流，如此能夠讓台灣人民更容易保持他們大部分的自我認同和生活方式，同時享有更大的經濟和文化空間的利益。

楊榮文與台灣有多年的接觸，年輕時他拿新加坡總統獎學金到英國劍橋留學，後加入新加坡武裝部隊，這段時間就曾經到台灣訪問，後又到美國哈佛大學就學，回國後就出任新加坡參謀長。1988年投身政治，當選國會議員，隨後擔任過新加坡財務部政務部長、新聞暨藝術部部長，以及外交部長等重要職務。這段期間，他參與了李光耀資政涉及兩岸的事務，也主導了台灣與新加坡簽署自由貿易協定的過程。 據知，楊榮文將以個人參與的親身經驗，披露李光耀與蔣經國、李登輝之間互動的秘辛。因此對於兩岸和平的建言，不只是學者個人的觀察，而是親身目睹、甚至參與40年經驗的評析，不僅客觀，而且非常貼近現實。

此外，楊榮文與台灣還有一段特殊的淵源。他的小兒子患病，後來經由慈濟骨髓中心的配對，由黃姓師兄捐贈骨髓，使得小兒子重獲生命。幾年前他來台灣曾經拜會證嚴上人和黃師兄，表達感恩之情。這次來台他將帶著已經成年的兒子，再次拜會恩人表達感激之情，他說：「我的兒子已經是半個台灣人了。」

其實，1999年楊榮文擔任新聞及藝術部長，即曾訪問過台灣，在一場我也受邀參加的小型私人餐會中，在座的還有國民黨立委朱立倫和民進黨新秀蕭美琴。之後多年，楊榮文參與許多台灣與新加坡之間的外交事務，對台灣以及兩岸的情況非常了解，他對兩岸和平的建言有來自個人的經驗，以及對客觀國際形勢的理解，不同於一味呼籲對抗的聲音，充滿更多的理性和智慧，必將受到國際社會高度的關注，並且對兩岸和平做出真實的貢獻。

（作者為資深媒體人）