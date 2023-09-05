距離我國第16任總統選舉投票僅剩4個多月，各類民調成天報，影音評論大亂鬥，激情與喧鬧逐漸升高，不相干的外國人看成是「民主嘉年華」，我國民眾卻不能不沉思眼前及未來台灣的沉重挑戰。

俄烏戰爭、中美爭霸、台海緊張、總統大選，台灣成為國際矚目的焦點，外國訪客打卡的重點。川流不息的外國訪賓和媒體常問：地方選舉多著重經濟民生，總統選舉是不是聚焦在兩岸及國防議題？我的回答通常是：Yes and No。

Yes，因為總統選舉結果攸關國家安全，尤其是在未來4年，我們的總統任期與習近平的國家主席第三任期，幾乎完全重疊。因此，中共宣示「推進祖國統一進程」的階段性目標，不可能停滯不前，毫無作為。文是指我們的大陸政策，武是指我們的國防戰備，只講武，不講文，就愚昧了。

No，因為台灣的人民過去幾年來的生活壓力變大了，對於近8年的民進黨執政，不可能完全無感。資深政論大老沈富雄所提「前瞻不前瞻」的財政大問號，以及「風光不風光」的能源大陰影，都讓民眾有所共鳴。曾經被慣用的美國總統選舉口號「笨蛋，問題在經濟」、「你過得比4年前更好嗎」等，在我們這次的總統大選，應該也是標配，跑不掉。

此次總統大選，將不會是「全國性統獨公投」，因為未來4年都不可能做到；也不真是「戰爭與和平」的選擇，因為兩岸發生全面戰爭的制約因素很多；當然更不是「民主與極權」的對抗，因為平順辦理大選本身就是民主實踐的完全體現。

所以我常跟年輕朋友說：這次總統大選，為你們的利益（interest）而投票，要比為你們的認同（identity）而投票更重要！

未來4年台灣的利益，首先需要以智慧和實力來維持台海的和平與穩定。當前的台海安全情勢就有如生病發高燒，既然如此就必須找尋退燒的方法，先將體溫降下來。醫道常說，健康的人是「頭要冷，腳要熱」，如果反過來就是大忌。所以台灣的緊張情勢，不能再高燒4年。

高燒退下來，其次就要透過食補藥補來恢復身體原來的平衡與健康。如果能夠將外部環境與國家安全調理到穩定的程度，其次台灣才有可能在「休養生息」的原則下，為全方位的國防、經濟、產業、人口、醫療等「總體韌性」往健康保養的方向調校。大撒幣後的財政紀律，預算超編的舉債上限，供電吃緊的能源規畫，五缺嚴重的產業危機，低薪內捲的廣大群眾，徬徨無奈的年輕族群，都在等待「重開機」（reset）的機會。

總統大選「三腳督＋1」的混沌局面，各個競選陣營的負面操作與「綜藝化」傾向，每日上陣帶風向的網路大軍，堅信自己才是最佳選戰操盤手的業餘人士，增加了喧鬧，形成了亂象，挑動了人心，卻把台灣幾年來積累的深層挑戰，推向失焦與更惡化的境地。

其實，對於看大局的人而言，此次總統大選的關鍵，在於「避險」，在於「維穩」，在於「為台灣爭取更多的時間」。

近兩年來，外國有關台海的兵棋推演，多是開戰想定。國內許多人士偏好複誦外國鷹派「不是會不會打，而是什麼時候打」的邏輯。即使要打仗，爭取時間才能等到軍購武器的交運，爭取時間才能到達新裝備訓練可用的程度，爭取時間才能等到恢復1年兵役的青年報到受訓，爭取時間才能看見後備動員體系改革的初效。

爭取時間避戰，才有時間備戰。有智慧的大陸政策，才有可能將外國兵棋推演想定中設定D-day，不斷地向後推延。不打仗，才有相對的時空條件來進行政治與社會改革，這顯然不是政治認同問題，而是切身利益問題。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）