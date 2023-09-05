「雞蛋之亂」爆發快兩年，農業部門花大錢補貼業者進口，蛋價仍舊「回不去了」。最近又被爆拿到上億元補助款的進口商去年9月才成立，且是資本額才50萬元的「一人公司」，疑雲幢幢，絕非民進黨一句「轉移焦點」可以帶過。

去年春節前後，北部就已出現「無蛋可買」的怪異現象，但農委會不是從上游去增加供應，而是去跟食品加工業調度庫存雞蛋，還祭出凍漲政策，違反市場機制的結果，就是蛋商寧可囤貨也不願低價賣出。

早在前年爆發禽流感時，蛋商就預料隔年春節會有缺蛋問題，農委會信誓旦旦說產量會在春節前恢復，等到無蛋可買，又預估清明節蛋源會恢復穩定。但事實上，缺蛋問題從去年拖到今年都未曾真正解決。

禽流感不是民進黨執政才有，缺蛋問題卻是民進黨執政才出現，而且蛋荒期間長得離譜。過去農委會有產銷預警機制，一旦雞隻因禽流感大量死亡，就會提前發出預警。但民進黨執政後，連預測都失準，遑論提供正確資訊發出預警。等真正出了事，又挖東牆來補西牆，只求在檯面上矇混過關。

此次農委會補貼業者被質疑的部分主要是：一、缺蛋後才成立的一人公司，為何能拿到上億補助款？是否涉及圖利？二、這家公司是否只是人頭，拿到補助的另有其人？又為何要隱瞞？三、是否有人左手囤蛋，右手進口，既賺補貼又賺差價？四、為何當時的農委會、現在的農業部產銷預警失靈，卻不思改善？

上述疑點攸關民生問題，府院黨一味指控在野黨「搗蛋」，自己「混蛋」卻對關鍵點避而不答，恐怕這才是真正在「轉移焦點」。