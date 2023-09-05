日本沖繩縣知事玉城丹尼（Denny Tamaki），1959年生，父親為駐沖繩美軍，母親是當地人。他本名玉城康裕，但「丹尼」作為童年暱稱一直保留至今。玉城一直主張削減駐沖繩美軍人數，反對普天間美軍機場搬遷到邊野古，反對日本修憲。

他在今年6月23日的沖繩戰役犧牲者悼念會上發表和平宣言，要求縮小美軍在沖繩的基地規模。玉城自己有美國血統，但毫不媚美。他反對日本的親美立場有年，原先就反對安倍晉三生前所提的「台灣有事就等同於日本有事」，拒絕參加安倍晉三的國葬典儀。他認為，以二次大戰為例，所謂日本有事，出事最嚴重的地方就是沖繩。

二次大戰末期，沖繩戰役為期3個月。把沖繩作為盟軍攻擊日本本土的跳板，美國軍艦以4萬顆炮彈的「鋼鐵颱風」猛轟，是太平洋戰爭中規模最大、死傷最慘重的地方，約有10到14萬平民喪生，占沖繩人口的1/4到1/3，超過廣島和長崎兩次原子彈轟炸的死亡總和。

當時日本官方出於戰略考量，也希望遲滯美軍於沖繩，對當地居民說美軍為了報復珍珠港及其他太平洋島嶼戰爭之仇，登陸後將會殘暴虐殺，許多沖繩平民用日軍發放的手榴彈集體自殺，有些人帶領全家跳下海崖。美軍占領了村莊，在田野上興建基地，準備進攻日本，1年之內美軍占走全島20%的土地，戰後，4萬多英畝的土地轉化成美軍的基地。

1944年盟軍本打算在次年3月攻占台灣，作為向西登陸華南的後勤基地，也作為向北進攻日本本土的跳板，但是因為日軍在6月占領長沙，並深入桂林、柳州一帶，基本切斷國軍與美軍在福建、浙江等東南沿海會師的可能性，因此盟軍改變戰略，跳過台灣，專注於解放菲律賓與進占沖繩。我們可以這麼說，因為中國國軍在湖南、廣西的失利，以及當地軍民的慘烈犧牲，免除了台灣被進攻占領的戰禍，而炮火殺戮轉向位於台灣東北面的琉球諸島。

近日流傳的所謂「台灣有事，日本有事」，聽在琉球群島居民口中，就是「台灣有事，我們有事」，因為日本政府會盡量把戰爭推拒於日本四島的境外，而沖繩北面的宮古海峽正是中共潛水艇及船艦出東海、進入太平洋的孔道；台灣東面的石垣島也正是扼住中共海空軍往太平洋出入的咽喉。

日本自衛隊今年起在石垣島、與那國島和宮古島部署美國愛國者三型反導彈系統；日本內閣官房長官松野博一表示，此舉的目的是「盡一切可能確保日本的和平與安全」。日本防衛大臣濱田靖一去年亦表示，日本將在靠近台灣的南西諸島增設軍用燃料庫和彈藥庫，以做好準備，更妥善應對可能出現的台海危機。

中美對峙，台海緊張，因為地緣位置關係，「台灣有事，日本擔事，沖繩遭殃」，日本西南諸島人民又再度暴露於戰火殺戮危機之中。

（作者為逢甲大學講座教授）