兩岸於2009年簽訂《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》以來，雙邊在跨境犯罪打擊取得一定程度的成果，然而近年導因於政治和疫情因素的干擾，司法互助的機動性合作若有似無。諸如金門上兵失蹤等案對岸「已讀不回」情況屢見不鮮，嚴重影響《共打協議》的落實成效，尤見面對近年來防不勝防的跨境詐騙，台陸雙方往往各行其是來偵辦，導致海內外打擊詐團的效率大幅降低。

回顧兩岸共打協議的前世今生，撇除紛紛擾擾的政治性問題，司法互助本身對於台灣和大陸之間的跨境犯罪打擊具有實質性意義。簽署協議之前橫跨兩岸的跨境犯罪，雙方執法人員難以有效偵辦不法分子，尤其跨境疑罪犯一旦越過台灣海峽，台陸檢警僅能針對個案展開協商，一來一往的過程中往往喪失偵蒐的黃金時間。1990年9月，兩岸紅十字組織在金門簽訂《海峽兩岸紅十字組織有關海上遣返協議》，大幅提升打擊橫跨台海犯罪的力道，同時第三地遣返問題的爭議亦獲得有效解決，自此開啟1949年兩岸分治以來的司法互助轉折點。

金門《遣返協議》的簽訂，彰顯兩岸司法互助邁入嶄新的階段，然而該協議僅具民間組織的象徵，顯然對於官方性質的兩岸司法機關缺乏實質法律效力，同時條文內容的局限性和雙方的認知差異，往往限制了執法人員的偵辦成效。因此2009年海基會和海協會在南京簽署的《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，彌補與擴大了《遣返協議》的互助精神，同時亦代表全然迥異的政治體制，依然存在司法機制的合作空間。

根據兩岸共打協議內容，雙方主要在共同打擊犯罪、司法文書送達、人員遣返、仲裁判決、調查取證等方面進行司法互助，陸委會資料則顯示截至2023年7月底，雙方在《共打協議》的框架下，雙邊請求案件取得逾14萬件的成果。

然而綜觀雙邊的互助模式，陸方的特殊體制導致其始終服膺政治性來實踐《共打協議》，意即當今萎靡不振的兩岸關係衍生許多合作難題，諸如過往聯合打詐、研討交流、境外疑罪犯遣返與其他偵蒐機制的聯繫等皆欲振乏力，縱使今年陸方遣返台南學甲88槍擊案嫌犯回台，曾被各方視為對岸短暫善意的釋出，我方卻未順勢推進兩岸在疫後時代的合作機制，基本上錯失了台海談判的主導先機。

《共打協議》象徵過往大交流時代，兩岸跨越體制差異達成的重要合作里程碑，同時跨境偵防的協力機制，對於往來頻繁的兩岸民眾而言亦不可或缺，意即縱使目前兩岸檯面上的官方關係尚未恢復，民間或半官方的交流接觸依然有其必要性。

日前陸方廣邀兩岸四地執法人員參與的「第十八屆海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」，台灣與會者包含刑事局、調查局、海巡署、移民署、陸委會與法務部等官員，無形中代表後疫情時代兩岸共打機制逐步恢復的重要契機，未來我方或可比照類似模式來推進兩岸合作，雙方至少暫時放下政治立場的分歧，務實面對與處理攸關一般民眾權益的司法互助問題。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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