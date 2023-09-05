國旗再度消失！由文化總會主導的國慶主視覺設計終於公布，今年邀請葛萊美獎設計師李政瀚、于薇操刀，並以「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」為國慶主題，但正如民進黨2020年狂賣「芒果乾」一樣，再絢爛的包裝同樣只是彰顯民進黨借殼騙票的醜陋事實！

首先，雖然今年設計師將藍、白、紅的國旗三原色融入設計，但整題圖樣仍未見國旗，更可惡的是用「民主台灣」及「2023」來替代本該在國慶宣傳出現的「中華民國112年國慶」，嘴上說捍衛主權，亦不挑動兩岸敏感神經，實際上卻一而在、再而三的「去中華民國化」，民進黨究竟在打什麼算盤？

接者，自從以「中華民國台灣」取代台獨嘗到選舉甜頭後，民進黨彷彿成功借殼上市的公司一樣，有需要才將母公司（中華民國）端出來，平時則以（台灣）壯大自己，偶爾再搭配一些芒果乾，成功將台灣民眾的國家認同玩弄於股掌，如今又利用所謂「文創」的名義「去旗幟、去國號」，甚至以日本團隊來台演出作為表演噱頭，對於傳統文化、立國之史隻字不提，此舉不是創意，而是帶頭忘本棄根！

最後，對於現在的民進黨來說，不管是「中華民國」還是「台灣」早已經不是他們在乎的重點，從最近陸續被揭發的「綠友友發大財」案例來看，如何騙取選票掌握執政權，再利用公共資源噱錢才是至關緊要，真不知這次的「文創」又花了納稅人多少錢。雙十國慶本該是舉國同歡，如今卻變成民進黨利用華麗包裝來羞辱中華民國的日子，實在悲哀！

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