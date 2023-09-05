這段時間，台海局勢感覺越發緊張了，美國對台灣進行武器援助的腳步也變得更加勤快、手段亦不斷翻新，最近拜登政府剛剛以「軍事融資」方案，向蔡政府提供了價值8000萬美元的軍事援助。

與此同時，民進黨政府也沒閒著，當然必須投桃報李，國防部正打算向美國採購70萬餘枚M67手榴彈，加上之前國軍自己研發產制的24萬枚手榴彈，台灣在未來幾年將擁有百萬枚手榴彈。

民進黨政府這批軍購還挺耐人尋味，畢竟這都什麼年代了，要是真打起仗，解放軍二炮部隊導彈鋪天蓋地襲來，恐怕國軍弟兄連扔手榴彈的機會都沒有吧。但是，台灣內部也有聲音給了民進黨政府這個操作一個解釋，他們宣稱民進黨政府儲存這麼多手榴彈，是在為以後和解放軍進行城鎮戰，於街道巷弄，甚至家門口中，短兵相接肉搏時所做的準備。

殊不知，對於城鎮戰，解放軍可再熟悉不過了，只不過城鎮戰在解放軍那裡叫做巷戰，也可以視為城鎮遊擊戰。民進黨政府要想用這個戰術，和解放軍一決高下，無異於班門弄斧，簡直是不自量力，解放軍的遊擊戰可是打出國際名聲的。

民進黨政府能想到這招，認為有進行巷戰的機會，說明預判解放軍乃是採取登陸作戰的方式，並沒有使用轟炸機等對台灣全島進行空中作戰，才把重點放在了備戰巷戰上。可是，要真逼到了非要進行武統的那一天，民進黨政府可能搞錯了大陸武統的手段。台獨份子雖然做好了打巷戰的準備，但要收復台灣，解放軍只需要使出一招即可，即在台灣本島周圍扔下200枚水雷，加上空中戰機的壓制，就能讓台獨分裂勢力毫無喘息空間。

事實上，台灣在各個方面都十分依賴進出口，只要解放軍的水雷部署在台灣本島周圍，那麼外來的船隻根本進不來，台灣的人和貨也都出不去，台灣就完全沒有了物資來源，也許要不了10來天，可能就撐不下去了。所以，要解決台灣問題，解放軍或許不用急於登島、全面佔領，只要對台灣進行封鎖，就足以產生巨大的殺傷力。

有些人會說，如果真是這樣的話，美國肯定會坐不住的，美軍介入後應可扭轉戰局，為台灣解套。但是，倘若真到了中國發動武統台灣的那一刻，美國真的敢向中國宣戰嗎？有俄烏衝突案例供參考。有句話說得好，核武器最有用的時候，就是還沒發射的時候。

台灣對美國來說也是如此，現在美國天天拿台灣對大陸卡脖子，就是因為大陸還沒有真正對台灣採取強硬措施，要是中國真的出重手了，那麼台灣對美國來說，也就沒有了多大的剩餘價值，畢竟到那時候，就是硬碰硬、動真格的，中國再也不需要忍受美國施加卡脖子的痛了。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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