超思公司進口巴西蛋的爭議持續延燒，社會質疑聲浪不斷擴大。剛升官的農業部長陳吉仲，對國民生活所需的雞蛋質量控管無能，對威嚇民意倒是很會「超前部署」，他公開表示：「只要再做不實的汙衊跟指控，農業部不排除直接來提告。」

陳吉仲一開記者會就這麼兇，顯然是想要藉控制言論讓此案盡速落幕。問題是，超思案匪夷所思之處甚多，陳吉仲話都還沒有說清楚、根本沒有回應外界的疑慮，在野黨和民眾豈會輕易善罷干休？除了超思公司究竟憑什麼可取得農委會專案進口6成雞蛋的標案，並得到1.75億元的巨額補助之外，更嚴重的問題是，這些進口雞蛋還被驗出含可能會致癌的物質。

衛福部在今年受理報驗超思進口的雞蛋，發現檢出台灣禁止的動物用藥──氟甲磺氯黴素和氟甲磺氯黴素胺等，有引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮，因而依規定退運或銷毀。一個食品進口商涉及如此嚴重的食安問題，本來應要予以適當的懲處才對，不料，農業部次長陳駿季竟然還稱讚超思，說銷毀不合格的雞蛋，損失了800、900萬元，但超思卻「連吭都不吭一聲」；陳駿季說，這代表超思很有能力。

超思進口的蛋含致癌物，陳駿季卻大聲讚美說該公司很有錢，蔡政府官員離譜的程度真的讓人瞠目結舌。老實說，能夠得到政府逾億補助，誰都可以很大方啦！前有誇口萊劑是保健食品的陳吉仲，後有不為食安把關、卻為廠商財力按讚的陳駿季，有這種農業官員，台灣人真的非常可悲。

更何況，儘管該廠商8月後就不再進口了，但已進口的巴西蛋是否也有致癌物的疑慮、有多少被民眾吃進肚子裡、市面上還有多少雞蛋等資訊，農業部與其忙著誇獎廠商財力雄厚，不如亡羊補牢，趕快循線調查並公布巴西蛋的流向，供民眾參考，才能平息民怨。

俗話說，因為不可告人所以才急著要告人。面對超思進口蛋的爭議，陳吉仲沒有做出清楚說明，反而以提告要大家噤口，民眾當然非常反感。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫最新的大數據顯示，陳吉仲與農業部網路輿情的負面聲量占84%，遠遠超過正面聲量的16%，網路好感度僅有0.18。

儘管陳吉仲「顧人怨」的情況很嚴重且罕見，經常名列民眾最希望看到下台的內閣閣員，但蔡政府就像跟民意完全脫節似的，根本不管民眾有多討厭陳吉仲，也不在乎在2018和2022兩次九合一大選中，陳吉仲對選情明顯的拖累，就是要一路重用他，還讓陳吉仲升官擔綱首任農業部長。

超思案曝露出民進黨政府特殊的官商關係，問題不可能就此打住。民進黨總統參選人賴清德如果自認選情很穩，所以完全不想追究此事、繼續放任陳吉仲胡言亂語、隻手遮天，那就等著被民意海嘯吞噬吧！相信台灣人民已經不想再容忍民進黨這個不顧人民生活、只知放縱綠友友企業發大財的貪腐集團！

（作者為作家）