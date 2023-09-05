資本額僅50萬元、成立僅數個月的超思公司，竟一口氣承包了蔡政府因應「蛋荒」緊急進口雞蛋總數的6成、共計8814萬顆，且獲得1.75億元補助，引發社會高度好奇：到底這家公司是何方神聖？竟如此「小而美」、如此「小兵立大功」，短時間內獲得資本額350倍的補助，成了人人稱羨的新創楷模。

傾全黨護航 高端翻版

而更令外界不解的是，事發至今，這家公司都沒有正式對外說明事情的來龍去脈，反而是農業部、民進黨立委針對此事開記者會。不久前才升官的農業部長陳吉仲，官威更是嚇人，說沒兩句話就揚言再論及超思案，就要提告。

民進黨為超思如此兩肋插刀、全力護航，令人想起情況頗為類似的高端疫苗案。2021年疫情方酣，打著所謂「支持國產疫苗」的旗號，從蔡英文總統以降，整個民進黨全力為高端行銷，當時的副總統陳建仁還接受媒體專訪、大談高端疫苗盲測的情況，不但有違學術倫理，甚至涉嫌說謊。其間各種利多不斷，包括高端獲得參與WHO團結疫苗試驗，但卻遲遲不見WHO公布結果。

當時的民進黨政府不但在高端取得緊急使用授權（EUA）的過程一路開綠燈，在高端股價波動時，還可以看到各路人馬頻頻關切的痕跡。最可笑的是，外界對高端的所有疑問，全都是民進黨政府高層、立委、疫情指揮中心等公部門人士出面解釋，高端公司的經營階層反而躲著不出面。

現在超思情況也一模一樣。關於這家公司的背景如何、是不是一人公司、代表人是不是只出資1000元，以及究竟在巴西有什麼不得了的人脈關係，可以在短時間內進口8千多萬顆雞蛋等等，這些資訊不是應該由該公司的負責人公開說明嗎？為什麼是農業部一再出面替超思解釋？彷彿生怕超思被人家欺負一般的疼惜。

台灣人什麼時候看過蔡政府官員對一家企業這麼盡力盡心？連護國神山台積電硬被送去美國，都沒看過蔡政府認真為台積電爭取什麼權益，為什麼對高端、對超思這類總能抓準時機投資的企業，卻顯露出如此罕見的熱心？實在讓人不解。

2022年，蔡政府沒有依規定公布高端保護效果效益評估報告，更不肯公布政府跟高端之間的合約；現在則是不肯公布超思公司投標與得標的紀錄、以及與超思的合約，且有關超思進口蛋的數量，國貿局的網頁還註明「廠商申請不公開」。幸而農業粉專後來查出超思的進口數量。

內神通外鬼 暗藏貪汙

有句話說「事出反常必有妖」，蔡政府執政7年來，不知已有多少類似的祕密，動不動就封存30年。一個正常經營的藥物公司為什麼不按規定公布新藥保護力報告？一家正常經營的公司為什麼會要求隱藏進口數量？更讓人起疑的是，為什麼政府部門還一路跟著暗槓資料？政府官員有什麼理由要協助廠商一起欺矇民眾？難道不是官員自己搞鬼？

超思和高端還有一個類似之處，就是兩家公司之所以能夠得到上好的商機，並非他們是屬於「經營之神」等級，而是恰恰好反應出蔡政府的無能，甚至是內神通外鬼，暗藏貪汙。因為沒有預先採購疫苗，所以才必須便宜行事，讓高端以所謂的「擴大二期」代替三期臨床試驗，進而通過EUA，好趕快上市，供民眾施打；超思則是拜農業主管對缺蛋問題後知後覺之賜，才得以遠從巴西進口數量龐大的雞蛋，並獲得巨額補助。明明就是趁機發國難財，卻被政府大力褒揚，說是幫忙解決困難，真是面子裡子都賺。

台灣有缺疫苗、缺雞蛋的問題，那也是政府執政不力的結果，更何況，能解決問題的選擇和方法、廠商很多，蔡政府必須出面說清楚，為什麼偏偏就是高端跟超思這兩家公司特別好康，他們究竟有什麼過人的本事，才得以跟政府做這種穩賺不賠的生意？

不能再容忍高端、雲豹、超思，以及小吃店快篩劑公司高登等等讓人匪夷所思的官商互動模式，以及民進黨集全黨之力為貪腐開脫的嘴臉。要解開蔡政府執政下的各種謎團，只有下架民進黨一途！