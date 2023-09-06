烏衣巷是首詩，唐朝劉禹錫大作。出現在台灣中學生的國文課本上，幾乎人人耳熟能詳。

烏衣巷也是個地名，在大陸南京秦淮河南岸，是真有此處。台灣人都讀過此詩，但真正有幸，身歷其境造訪過烏衣巷的，恐怕寥寥無幾。

其實這樣的情形，也是常見。有點像台灣當年流行的校園民歌《龍的傳人》，後來也在大陸走紅：雖不曾看見長江美/夢裏常神遊長江水/雖不曾聽見黃河壯/澎湃洶湧在夢裡。

這回夜訪南京烏衣巷，夜色昏暗，有些烏七媽黑，如霧裡看花，看不清楚。隔日又天氣陰，雖沒烏雲罩頂，但旅程將要結束，無法久留，心情也有些烏魯木齊，想說來日再訪好了。

回台後找出烏衣巷，重讀舊詩。朱雀橋邊野草花/烏衣巷口夕陽斜/舊時王謝堂前燕/飛入尋常百姓家。

沒有什麼艱澀詞彙，難讀句讀，幾乎是白話，而非古文。詩譯如下：朱雀橋邊野草開花，烏衣巷口夕陽斜掛，當年豪門檐下燕子，如今飛進百姓家中。

烏衣巷，得名有兩種說法，一説是三國時，此地是吳國軍隊，守衛金陵（即南京）的駐地，士兵穿烏衣，軍營稱為烏衣營故得此名。可是後來晉軍攻占，吳國滅亡，烏衣營不在，烏衣巷取而代之。

另説是晉室南渡後，王導，謝安兩大望族名門，世居於此，他們子孫都穿烏衣，故權貴子弟亦有烏衣子弟的説法。

再來最有趣的說法，王謝，並非王導謝安兩名人。王謝是真有其人，名王榭。以航海為業，某日遇風暴，棄船而逃，抱著浮木漂流許久，終於被救登岸。才知此處皆穿黑衣，來到了烏衣國，王榭也在此娶妻，因思鄉情切，最後返家。但夫妻相隔兩地，透過燕子，傳遞深情的思念。

這個故事，有點荒誕不經，也有甜蜜浪漫。王公將帥，變成小民王榭，也有些桃花源記的味道，恍如南柯一夢，乃不知有漢，無論魏晉？東方神話的傳説故事，類似蒲松齡《聊齋誌異》的翻版。但是它也就像大陸火紅的神曲，刀郎的《羅刹海市》。說到馬驥為商人子，有次海外經商遇難，颶風刮走，飄了數日，來到異地。諸如此類的情節，根本如出—輒。但是王榭此人，可謂有憑有據，語出宋朝張敦頤的《六朝事跡烏衣巷》，不是胡謅亂説而已。

尤其傳神的，是燕子一身黑，不正是身披烏衣？略同烏衣巷的烏衣，大約神話傳說的烏衣國，即是大自然中的黑燕族，王榭討海落入烏衣國，但在現存歷史中，王謝兩家貴族，卻世居在烏衣巷內，燕子成了黑衣信差使者，連繫實際人生的金陵，和神秘的烏衣國。

別只說離奇，還真的是，荒唐中有真實，怪異里帶温馨，烏衣巷中又不只如此。以小弟教番文的角度，「花」「斜」兩字，是名詞和副詞轉為動詞化的例子。全詩單純寫景敘述，沒有傷懷，不帶感觸。文字平鋪直述，婦孺皆懂。但是情溢乎詞，簡單的文字描寫之後，藴釀著澎湃情緒。幾乎勝過文情並茂，當然更勝詞溢乎情。作者控制自己心情，忍耐割捨。詩末再任由讀者，各自解讀感受，是如何波濤洶湧。文字雲淡風輕，詩意卻風起雲湧。

還有舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家兩句，也有二解。一說是燕子在王謝大族，簷下築巢，但人事更迭，豪門落敗，燕子只好轉入新找的平民百姓家中。據説若是新燕覓巢，的確如此。另解是燕子歸來，仍入舊時王謝門庭，唯此處不見權貴，已經全為百姓占用。這種方式，以老燕居多。

當然燕子壽命有限，不可能看完改朝換代，百年辛酸，但是老燕新燕的做法不同，也頗耐人尋味。燕子是候鳥，念舊忠主，可能不假，但更多是作者以燕擬人，藉題發揮。並非燕子多麼勢利澆薄，他們投奔高廣大宅，只是為了安全寧靜，避免貓鼠蛇蟲的干擾罷了。

重讀舊詩，收穫許多，在意料之外。詩歌之美，涵蓋史地生態等等，堪稱跨領域整合學習。又想起在此地，有些去中國化的爭議，如教科書删文言文，減少中華文化基本教材如論語孟子，台灣史缺清朝篇，國家考試廢考國文，大學課程國文免修等。進而只要含有中國文化象徵的各種活動，如扯鈴，書法，中國結等，也遭删減或檢討。凡此種種令人憂心，不也值得三思？（黎家慶/英文教師）

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