現在很搶眼的一張照片是謝長廷，《中國時報》新聞寫著：「見鬼說人話。」

活龍活現。

但也可說是：「鬼說人話，人說鬼話，人鬼不分，鬼話連篇……」，或「跨界玩家」？

這種「人鬼不分」，不禁又使人想到去年的今天，9月6號，楊丞琳吃海鮮，與賴品妤的假摔賴中天、海葵颱風大阪機場淹水，蘇啟誠被逼死，卡神，卡撐（管中閔）、到卡中，一切……，都是「卡中天」。

這種「人鬼跨界」都有人與人的、人與鬼的、鬼與鬼的、綠能、高端、雲豹……連結。

還是先說謝長廷。

8月30日，《中國時報》社論〈媚日護航 把人民健康當祭品〉：

「謝長廷似乎以為自己是日本的駐台代表，否則怎麼老是立場錯置，不斷替日本維護開脫，反而忘記代表台灣利益的外交官應負起什麼職責。更嚴重的是，對於日本將核汙水排入大海，一味替日本擦脂抹粉的，哪裡只是謝長廷，放眼整個民進黨政府，有誰真的關心老百姓的健康？」

政評家洛杉基說了，這就是「羅剎海市」。

他說：「我很想問問那些親日的台灣人，如果比較郭冠英與謝長廷，哪個人對台灣所造成的危害比較巨大？

兩個人都是禍從口出，為何挺日害台的謝小丑依然可以當肥貓大屎，偶爾放幾個屁來『助日』，就能無災無難？現在還要鼓勵台灣人吃輻射食品、核廢水漁獲，說是『微量輻射對人體有益』，請問他自己及他的子孫要不要帶頭先吃，證明不但無害，而且還能延年益壽？ 他如此推銷日本輻射產品，難道不是違反了國內的《藥事法》？

郭冠英只不過自稱是『高級外省人』（其實是個兩袖清風的窮外省人！），就要滿門抄斬，奪官還要沒收公務員的終身退休金？

難道助日親日就有功，親中友中就罪該萬死？

郭除了嘴臭，並未鼓勵台灣人吃有毒食物，也沒有害到那個台灣人，為何他要被如此追殺？

由此可知，台灣在民進黨治理8年後，已經變成一個是非不明、善惡不分的『羅剎海市』，沒救了！」

我上篇「史話」，以洛杉基的文做結尾，洛在臉書寫道：

郭兄此文引述了小弟的文章…，感到與有榮焉。公道自在人心。

當年被黨外（民進黨）逼迫，被自己人（國民黨）拔官的郭冠英，如今再看到黨外（國民黨）如此窩囊，執政黨（民進黨）全黨堅決保護自己的「助日大使」繼續當賣台賊，不知心裡是否幹得要死？！」

我的回應是：「我將出任駐日代表，但哀矜勿喜，首要把大阪辦事處，改成蘇啟誠紀念堂；再要成立「輻島氚水廠」，特供民進黨獨用。」

不過，洛杉基說我「嘴臭」，我哭笑不得。我想，我是寫愛國文章，寫「史話」，喜歡講話，亂講話，就叫「嘴臭」？

那洛杉基不是最大的「嘴臭」？他比我講得都多，都快，臭到「臉書」都把他封了好多次，他氣得不幹了，還要我們求著他出來再寫，他還扭扭捏捏。我說我是155砲，你是八吋加農，還增程連發，怎能退出陣地？

我還貼了目標照101，說：「能拍這麼美的照片，不高級？

臭嘴？以後我多刷牙就是。」

洛回說：「知錯能改，善莫大焉。」

他高興之下，又開砲亂轟：

「奇怪了，為什麼這種爛外交部駐外代表，如此無能、媚外、賣台，還能安穩地繼續當肥貓，沒事還要給罵他的人戴上紅帽、變成中共同路人，這種x蛋，難道反對黨沒有聯合起來，共同要求他立刻下台負責？

至少要比照郭所遭受的處分：撤職、沒收退休金，才能平息眾怒，不是嗎？

如果國民黨不懂的利用這次機會，把謝小丑搞下台，讓執政黨灰頭土臉，Lie神民調下跌，就太對不起這個天上掉下來的禮物了！！」

許多義民都感動的來陣地，送台灣米、台灣水，並獻哈達，如下：

＊「郭冠英與謝長廷，為什麼命運迥異？

差異就在主子！

郭的主子，軟腳蝦的xx對綠比對藍還要好！

對黨內同志無情，對綠營政敵，寬厚無比！

謝對她的主子蔡英文有恩，蔡可以全黨挺林智堅，所以蔡挺謝用吃奶力道，千萬不要訝異！

反觀蔡追殺政敵，可是滿門抄斬，xx假仁假義，應該閉門思過！

郭冠英說理，人家當你是放屁，所以郭只能怪遇人不淑，認命當個「怨婦」了！」

＊「因為馬英九執政照著法律走，民進黨執政看著黨證走。」

＊「都是抗中保台的意識形態作祟，所以必須配合美日戰略布局，在經貿利益上被美日綁架，因而不敢禁萊豬，不敢阻核食，甚至對核廢水的排放噤聲。

而抗中保台概念則是對KMT和民國價值的鬥爭，和傾獨媚日意識本就一體。國內的反核其實也是為了否定KMT所建立的價值（核四是KMT的建設），竟能成為一個粗暴廢核、自蹈死路的能源政策。

基本上，DPP執政下的一切荒誕行徑，其根源就在於，DPP是一個以鬥爭奪權為上綱的政治詐騙集團，從來就不是個以民為本的政黨。」

＊「羅剎島民，自求多福吧！」