近期，媒體稱中、泰「藍色突擊2023」海軍聯合訓練，於9月3日在泰國曼谷灣東南角的梭桃邑軍港（Sattahip district）展開，演習至9月10日，分在將在泰國東部春武里府、羅勇府和尖竹汶府舉行。

中方派遣071型綜合登陸艦四明山號/986、054A型護衛艦安陽號/599、903型綜合補給艦巢湖號/890於8月31日駛入梭桃邑軍港；另外令眾人眼球為之一亮的是，有一艘共軍039型常規潛艇緩緩進港，引發眾人關注。

因為，「藍色突擊2023」屬於非傳統安全聯演，有專家稱，中方潛艇不可能參與前者聯演；並且稱先前中國軍售泰國的039A型（北約稱元級）常規潛艇外銷型「S26T」型潛艇內的德製「MTU 396」柴油動力主機，德國拒絕隨中方潛艇出售，導致中泰「S26T」潛艇軍售擱置。因此，此次中方藉由中泰「藍色突擊2023」聯演，向泰國展示此潛艇性能與中國國產「CHD620」柴油主機，此臆測是否可能？

首先，中泰「藍色突擊」系列演習首次由泰國主辦，於2010年10月26日至11月14日在泰國梭桃邑進行反劫持與人質營救綜合演練。泰國第二次主辦於2016年5月21日至6月7日以人道主義救援為主。

中方主辦地點在南海艦隊、南部戰區海軍負責轄區廣東沿海與附近海域，先後於2012年5月11日至25日進行聯合反恐破襲戰鬥綜合演練，2019年5月2日至8日以中泰海軍聯合訓練標準作業流程為主聯演，首次從原來陸戰隊單一兵種的中泰聯演，擴大為海軍多兵種之水面艦艇、潛艇、航空兵、陸戰隊等聯合訓練。

故此次，中泰「藍色突擊2023」聯演中，出現共軍039型常規潛艇，據信是延續中泰「藍色突擊2019」海軍多兵種各項演訓與聯演。

其次，從媒體訊息與影片所稱之中方039型常規潛艇，其實是中國國產自製第一代北約稱宋級常規潛艇。與中國先前欲軍售泰國、北約稱元級、具絕氣系統的常規潛艇外銷型圍殼明顯不同，且後者元級潛艇是目前共軍常規潛艇的主力。中方不可能讓泰國習慣中方第一代舊型常規潛艇戰力；比較有可能是，因潛艇有輸送少兵力與人員。對此，可能有我們不知道，將模擬潛艇運輸特戰或兩棲陸戰人員潛伏抵近敵方之相關演練。

再者，查詢中國第一代國產039型（北約稱宋級）常規潛艇、與第二代國產039A型（北約稱元級）常規潛艇，居多均裝設德國製MTU 16V396 SE8柴油主機、可能僅少數裝設國產製「CHD620」柴油主機。如果，循專家所稱，中方欲將這艘宋級常規潛艇提供泰國檢視與探索。然，先前7月23日遭我澎湖漁民在位於澎湖縣目鬥嶼西北方水域，目視發現一艘疑似共軍039型潛艇浮航由北向南航行。是否進原廠改裝國產「CHD620」柴油主機？並返南部戰區海軍所屬海南榆林第32潛艇支隊。此次再赴泰國參訓，將引發眾人疑竇。

最後，依據上述中方水面艦船兵力，查詢後均隸屬東部戰區海軍。有駐浙江舟山第6驅逐艦支隊服役於2018年的054A型護衛艦安陽號/599、駐上海基地第5登陸艦支隊服役於2020年的071型綜合登陸艦四明山號/986、以及駐浙江舟山第2作戰支援艦支隊服役於2013年的903A型綜合補給艦巢湖號/890，均屬東部戰區主戰兵力。依據前述艦船任務性質，本次中泰「藍色突擊2023」演習，科目首次在泰國與中方有聯合反潛訓練（054A型護衛艦與039型常規潛艇），其他各兵種聯演科目，如海上編隊、通信燈光、海上補給、艦隊防空反艦、反恐、叢林戰等仍延續往例進行。

再者，從以往中方主辦中泰「藍色突擊」系列聯演均在廣東沿岸與附近海域，此次中方派遣水面艦船編隊，從共軍隸屬、演習屬性、軍兵種等，則以主責對台作戰之東部戰區海軍、071型綜合登陸艦四明山號/986為主。此將令我方高度關注東部戰區兩棲與特戰聯演發展。

由於，071型綜合登陸艦最多可搭載二個陸戰營兵力900人；但從媒體稱中泰參演人員約400人觀之。可見，此次中方071型綜合登陸艦將搭載直-8直升機、726型氣墊登陸艇、或兩棲裝甲車輛、甚至單兵、班排等眾多武器與設備；期間可能與中國對泰軍售之071E型綜合登陸艦「象島號」（HTMS Chang ，LPD-792）4月25日抵泰者進行聯演。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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