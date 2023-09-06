郭台銘縱橫商場近半個世紀，精明強悍，成為「代工大王」，各項捐助手筆很大，頗獲受益者肯定。三年前新冠病毒肆虐之際，疫苗被視為免疫良方，但民進黨政府無意也無能採購外國疫苗，郭台銘挺身而出，獲准協同台積電與慈濟購進疫苗，解決國人燃眉之急。

這個貢獻獲得國人肯定，也成為郭台銘爭取總統大位的政治資產，但比起台積電和慈濟的低調行善，以及由機構為之而不逞個人英雄主義的做法，郭台銘確實調門很高，刻意宣揚自己，藉以美化名聲，博取民眾好感，做為墊高自己的階梯。蔡英文政府當時就有警覺，因此盛傳當時要求他承諾不競選總統，他也慨然允諾。如果此說屬實，又是郭台銘背棄承諾的一個案例，更證明他是一個毫無誠信的人。

郭台銘宣布參選2024總統大選時，確實拿購買BNT疫苗吹噓，說他「讓不可能成為可能」。不過，當時捐贈疫苗除鴻海之外，還有台積電與慈濟，且鴻海與永齡基金會共同捐贈500萬劑疫苗，其中郭的永齡基金會約付7,000萬美元，但光環歸郭台銘個人所有，而台積電創辦人張忠謀和慈濟功德會證嚴法師並沒有把功勞攬在自己身上，充分表現無私奉獻的美德，絕不算計個人的得益，兩者顯有差異差別。何況，鴻海與永齡基金會捐贈疫苗需要董事會通過，捐贈疫苗並非郭台銘一人之功，郭卻總是在政治場合拿出來說嘴，這不有違郭當初喊「不涉入任何政黨或政治人物之糾葛」的初衷嗎？

回顧郭台銘2021年宣告要捐贈疫苗，還爆出蔡政府阻擋，按照郭自己的說法，蔡英文警惕這是郭台銘選總統的敲門磚，所以先是以行政拖延阻撓，繼而拉來台積電、慈濟陪榜，目的就是要稀釋郭的功勞與恩情。台北市議員徐巧芯甚至指稱蔡政府要郭寫下「買疫苗，全家移民不選總統」的承諾書，方才答應。郭也在臉書寫下，這些舉動皆是本著慈善、助人助己的初衷，不涉入政黨與政治的糾葛，以塑造無私無我的「大愛形象。」作家苦苓當時列出「打BNT不用感謝郭台銘」的原因，說民眾打的BNT疫苗「號稱」是郭台銘捐的，但出錢的是鴻海股東和永齡基金會，該感謝的是他們；而如果因為捐了BNT就該當總統，那台積電董事長劉德音和證嚴法師都比郭台銘更夠格，且人品好得多。

他確實是很會造勢的生意人，把捐贈的光環攬在身上獨享，難怪許多民眾看穿他促使鴻海與永齡捐贈，就是為了參選總統鋪路。有關郭台銘到底是否為了選總統才會買疫苗捐出，各界爭議不休，而隨著郭自己不斷自我表揚與自曝內幕，郭台銘以買疫苗做功德取悅民眾的感覺也愈來愈深入人心，他為善要讓天下皆知，原來是有其政治目的。

郭台銘永不服輸，遇到挫折一定去想別的辦法贏回來，他四年前爭取國民黨總統提名失敗，很不甘心，苦思東山再起的方法。捐贈疫苗就是一個好辦法。他常言：「天下沒有完美的辦法，但總有更好的辦法。」是的，在國人對病毒憂心忡忡之際，雪中送炭，捐贈疫苗是個好辦法。這是他從生意經驗中萃取的一個啟發，以為這樣的體悟可以在政治場域上照搬照用，但商場成功的方法未必是政治上可行的辦法。

正如他自己說的，「成功是失敗的媽媽」，因為「成功是一位很差勁的導師，它給你的是無知與膽識；它不能給你的是下一次成功所必須具備的經驗與智慧」。確實如此，成功的經驗跨界運用，更可能成為「失敗的媽媽」。他在政治場域上表現拙劣，證明他對於政治操作和企業經營之間的差異缺乏清晰認知，總以為事業大成者在政治上攻城掠地必定無往不利，而且商業邏輯與政治邏輯相通，但他不知變通的結果，就是挫折與失敗。比如以為捐疫苗有功於民，民眾就會感恩圖報，把票投給你；其實，民眾投票是選賢與能的一個抉擇，與功德關係不大。他的無知鑄下敗北的結果。

誠如郭台銘自己說的：「無知的人並不可怕，就怕無知的人有膽。」郭台銘經營企業的慣性思維制約了他，一些政治言行顯得無知，在欺世盜名之後，還想爭取總統提名甚至獨立參選，簡直是在欺世盜權，顯示他太過大膽。他常言，即使不能成為成功的英雄，也要成為滅不掉的蟑螂。看起來，這回總統大選，他註定要成為蟑螂了！