「總統擁有黨法、相關法令及國會賦予的崇高權力。」美國故總統杜魯門說：「但總統權力的核心是號召民眾，說服他人做該做的事。」我們的總統參選人為了勝選最近紛紛開出各種補貼的支票。你期待的未來總統只會大撒幣，討大家一時的歡欣，而讓後代背負更多的包袱嗎？

侯友宜拋出65歲以上老人健保、原住民55歲以上排富全額補助後，行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元親上火線回應該政策可討論，柯文哲也宣布65歲以上長者健保費全額補助推廣至全台；而這次大選，賴清德同樣挾著執政優勢，開出私校學費、青年租屋和房屋首購補助，同樣逼得柯文哲承認他刪除台北市敬老金是錯的。

總統選舉是贏者全拿的零合賽局，開支票理所當然。然而，國庫的錢來自人民繳納的稅，再多也是有限的，人民的欲望卻是無限的；所以，全民健保這種重分配性的公共政策，它跟採累進稅率的綜合所得稅一樣，是將某些人口的利益或成本轉移給另一些人口享受或承擔，要思考是否會造成國家資源運用的失據和社會分配正義的失靈。

公共政策在政府作為、不作為之前要關注的重點是誰受益和誰受害。健保依所得的不同採取的差別費率符合此一前提。接受來的補貼當然不能無限擴充，尤其健保收入是以15至64歲人口為主，而按少子化和老年化的演變，每年預估將有1300至1600億的虧損，除非政府願提高補助，否則台灣醫藥產業被擠壓，醫院服務意願受衝擊、護士荒、重要科別缺乏新進醫師、優良藥品退出市場等現象將愈來愈嚴重。前衛生署副署長張鴻仁主張社保應向年輕人傾斜不是沒有道理。

當今社會問題錯綜複雜，事事息息相關，牽一髮而動全身。單一的、線性的或孤立的因果式思考，只會徒然招致更多的困難。

台灣現行健保總額制度下，每年給付給各級醫療院所的是以點數計算，形同鼓勵「論件計酬」。筆者詢問醫師友人，他們共同的擔憂是，如果醫界一直衝點數，點值就會下降。而健保補貼65歲以上老人可能使得看病次數大增，醫院的點值反而更為下降。

「人們如果是天使，就沒有成立政府的必要。」美國開國元勳麥迪遜說：「政府設立的最大的困難在於，首先必須讓政府能管理被治者，接著又要政府能控制自己。」當我們的總統參選人競相開支票，大家更應該冷靜以對。

（作者為國家公益發展協進會理事長）