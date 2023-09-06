郭台銘獨立參選後，確實讓不少希望政黨輪替的人陷入焦慮，「選舉已經結束」的失敗主義開始蔓延。不過選票在我們手上，投票沒結束選舉就沒結束，如果不想讓不斷爆出的綠友友發財傳奇持續，不想讓兩岸關係更緊張，「錢買武器、人去當兵」狀況更為惡化，選民別忘了我們始終擁有集中選票的力量，這是綠營再怎麼笑、怎麼躺著選都不會改變的事實。

對非民進黨選民來說，達成「必須下架民進黨」的結論不難，難的是決定「誰來下架」。3人當中誰最適合下架民進黨，我始終認為是侯友宜，不過他的特質在民調中確實較吃虧。

美國蓋洛普公司十多年前曾做過萬人調查，要了解領導者哪些特質是被領導者最需要的，結果有4個：信任、感動、穩定和希望。進一步分析，信任和穩定是偏「冷」的特質，感動和希望則比較「熱」。台灣選舉模式受媒體網路影響很大，這讓「熱」的特質更容易被傳播和擴大，侯友宜「冷」的特質就容易被低估。

侯友宜一貫風格沉穩謹慎，排在優先順序最前面的始終是做好手上的事，但「感動」和「希望」經常是要靠敢講，語不驚人對選舉是不利的。

不過「信任」和「穩定」難道不是我們最需要的嗎？當在野整合亂成一團，侯友宜默默提政策，主張增加醫療健保支出到GDP8%、80歲以上需要請外籍看護取消巴氏量表、召開國是觀光會議救產業、打造金門為兩岸經貿示範區、以核減煤邁向無煤的能源政策等，未必都能有醒目標題，但這就是他展現「好好做事」特質。

有人形容侯友宜像白開水，不好賣，其他人是美酒、咖啡，會有想要一杯再一杯的興奮感。但如果沒有好的水，哪來的美酒咖啡？領導者如果不能帶給大家「信任」和「穩定」，而是變來變去、背信棄義，整體力量就很難發揮，但這是侯友宜最大優勢。

有句古話說「文人相輕，自古皆然」。很多國民黨支持者是高教育高自視的人，難免「藍人相輕」，但看見「綠人相擁」，綠友友全部緊緊抱一起，藍人如果還繼續相輕，點評侯友宜哪裡不行，或是因為看他身邊的競選幹部不順眼，就要唱衰，這種「藍人相輕」，將讓綠友友笑著選、躺著選，讓兩岸動盪、政府貪污腐敗、民主持續退步。

面對逆流，如果要給侯友宜建議的話，我的建議就是保持漢子本色，不必改變你「信任」和「穩定」的特質，繼續好好提政策、好好挺住。只要「挺著胸膛站穩」，也許不是立刻，但是選民最終會因為你的挺住被你「感動」、看見「希望」。選票在選民手上，相信躺著笑的人其實非常害怕。

（作者為世新大學傳播博士學程教授）