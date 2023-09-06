年度G20峰會即將在印度新德里召開，印度政府耗資1.2億美元進行城市美化，讓新德里煥然一新，希望向世人展示這個世界人口最多國家的文化魅力，及蒸蒸日上的國際地位。美國總統拜登將提前到達，與印度總理單獨會面。俄羅斯總統普丁因俄烏戰爭緣故，委派外交部長代表出席，大陸國家主席習近平也不會出席峰會，由國務院總理李強代表參加。拜登高調出席仍難掩中俄兩大國缺席，對東道主所帶來的難堪。今年印度的峰會若與去年在印尼的和樂氣氛相比，注定要失色不少。

大陸領導人首次缺席

國際刑事法院（ICC）以戰爭罪指控普丁並發出逮捕令，固然對普丁出訪造成一定的限制，但印度並不是國際刑事法院的簽署國，而且新德里和莫斯科向來友好，俄羅斯仍然是印度最大的武器供應國。俄烏戰爭爆發後，印度也一直避免對俄羅斯明確的譴責。莫迪表示對普丁不出席「無法理解」，讓他更尷尬的是，普丁已經表示將會出席10月在北京召開的「一帶一路論壇」峰會。

最近幾場重要峰會普丁都缺席，國際也見怪不怪，倒是習近平的缺席引起許多關注和解讀。因為這是自G20成立以來，中國國家領導人首次缺席。習近平的缺席究竟是領導人的隨意性、對中印邊界摩擦的不滿，還是中國展現對世界秩序的重新評估，都是值得觀察的角度。

西方媒體認為中國政治體制不透明，因此外交上的不確定性較高，習近平缺席G20峰會是這種體制下領袖不受制約、任意性的表現。去年亞太經合會議（APEC）在曼谷舉行，拜登以參加孫女婚禮為由拒絕出席，豈不也是一種任意性的表現？這又與體制何干？

中印邊界問題近年來造成兩國嚴重摩擦，的確妨礙雙邊關係的發展。北京8月28日公布新版官方中國地圖，將印度宣稱擁有主權的地區納入其中，包括靠近兩國在2020年爆發衝突的區域。新版地圖引起印度不滿，向中國提出了抗議。

印度不滿可以理解，但據法新社報導，印度周一宣布啟動大規模軍事演習，範圍涵蓋與中國有爭議的喜馬拉雅山邊界沿線。這長達11天的演習，將在新德里舉行G20峰會期間繼續進行，針對性相當強烈。一邊宴客，又同時舞劍，這就超過國際禮儀了。讓國際峰會籠罩軍演陰影，使得峰會光芒盡失，實在是咎由自取，怨不得人。

G20淪為領袖大合照

至於中國是出於不滿美印交好或是眼紅印度以此稱雄南方的說詞，更是不值一提。美日韓才結束大衛營峰會，中國仍然釋放希望舉行中日韓峰會的消息。的確這次峰會印度邀請許多南方國家出席，展現強烈企圖心。而金磚峰會才在南非舉行，中國全面主導擴員，引入不少伊斯蘭國家，印度根本無力阻擋。印度在莫迪極端印度教民族主義領導下迫害國內穆斯林，得罪不少伊斯蘭國家。中國還拿出100億美金作為全球發展倡議基金，印度更是難望項背。印度想藉一場峰會自封南方國家領頭羊，未免太不切實際。

以上關於習近平缺席的說法都缺乏大國視野，其實最重要的是在新的國際格局出現後，G20存在的意義受到重大挑戰。G20的出現就是為了解決全球化所帶來的經濟波動與風險，特別是在2008年美國金融風暴席捲全球，G7集團等老牌工業國家無能為力，必須依靠新興經濟體的援助，特別是中國的援手，但礙於臉面，不願意承認G2格局，所以擴大成員強化G20。但是由於成員國之間的差異極大，利益南轅北轍，又缺乏決策機制，在去全球化浪潮下，G20愈來愈淪為領袖大合照或各自雙邊私下會面的場合，失去多邊機制的意義。

此次會議主題「一個地球、一個家庭、一個未來」，雖然充滿美好的意象，但習普缺席凸顯G20不但失去多邊協商的意義，也正因衝突而四分五裂，這樣的峰會不去也罷。