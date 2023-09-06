賴清德舉行首場「國家希望工程」國政說明會，喊話打造產業、科技、創業創新的國家願景，通篇避開兩岸問題。然而，回顧近期各方民調，賴的支持度一度突破4成，儘管目前又回跌至3成5基本盤，但看著賴悄悄點亮可能當選的魔術數字，對台灣人而言，不啻是一把國家安全的危險賭注。尤其，賴過往的政治性格顯示，一旦有機會擔當大位，不無可能對當前政體做出推翻性的解讀，各種「類台獨」、「準台獨」的政治操作隨之粉墨登場，台灣豈能繼續保有和平？

隨著侯、柯整合露出曙光，賴清德日前接受專訪時強調，未來即使變成一對一對戰，呼籲國人別認為民進黨執政8年就一定要下來；6日他邀集百位學者專家出席「國家希望工程」說明會，進一步將焦點鎖定內政，刻意避開國際及兩岸。但老百姓對他最感憂慮的「戰爭與和平」問題，真迴避得了嗎？

上月，漢光演習在台北車站進行，有多名老美穿著便服，跟我方軍人對談，軍方刻意將此畫面釋出，似乎意味著一旦台海開戰，美國會跟台灣站在一起。問題是，真是如此嗎？

台灣進入新的一世紀至今，有2/3時間是民進黨執政，然而民進黨總是劍走偏鋒，親美反中，不惜配合老美需求揚棄決戰境外，將兩岸帶向巷戰的選項。同時，蔡政府幾乎是以卑微姿態接受美國要求吃下的瘦肉精肉品、歡迎日本出口核食來台，更不敢反對日本排放核汙水，引來喪權辱國質疑也不在意。

過去民進黨嘲笑馬政府外交休克，如今則是邦交國已斷9國，連中美洲議會也被退出，「親美反中」不僅沒替台灣帶來有意義的國際參與，路愈走愈窄之餘，國台辦日前更意有所指表示：「如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰。」言下之意，令外界對民進黨執政的兩岸恢復交流更感悲觀，而未來賴清德若當選總統，兩岸是否將進一步走向兵戎相見，確實也成為主流民意支持下架民進黨的重要因素。

當賴清德論述國家希望時選擇迴避國際兩岸困境，選民自然會將希望寄託於在野黨。因此，國民黨如何讓人民更相信他們的執政，會替台灣創造民進黨所無法保證的和平與安全，自然成為當務之急。

近日沈富雄曾示警，2016換柱之後國民黨似乎已成為中型政黨，如果2024再敗，國民黨就將淪為小型政黨。沈氏所言並非誇大不實，國民黨必須正視。

以往國民黨往往敗在不團結，如今的情況是就算團結也不見得能打贏選戰。寄盼在野整合能在最後一刻前發生，唯有如此才能讓台灣脫離安全困境，遠離賴清德不願面對的戰爭陰影，捍衛台灣人民最重要的生存利益。

（作者為自由撰稿者）