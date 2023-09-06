套用「共產黨宣言」關於「消滅家庭」的名言，「消滅就業，連極端躺平、終身啃老的人都對AI的可恥意圖表示憤慨」。然而AI釋放出來的趨勢就是如此，人類與其用雙手阻擋大海的怒潮澎湃，不如順應這個趨勢，讓所有人都共享AI創造的財富，再也不必為就業而焦慮。

過去的技術進步，只是把人從低效行業解放出來，進入高效行業。如馬車伕讓位給駕駛員，農夫讓位給技術工人，藍領讓位給白領。就業結構發生變化，體腦消耗下降，但就業的總量和體腦的需求大致不變，然而，這次AI的革命是直接生產出人來，它不在乎勞動的需求，直接進行勞動供給側的革命，不管勞動的需求有什麼變化，AI都可以以更低的成本，更高的效率、更完美的質量，直接取人而代之。過去技術進步對勞動者的安慰是，消滅舊的就業，會產生新的機會，現在則是AI拍拍人類的肩膀，老兄，一邊涼快去，我們可以比你們幹得更好。可不是嗎，無人駕駛正在取代駕駛員，技術員被AI取代，醫生、律師、文祕的活大部分都被chatGPT攬去……。甚至AI還在用人工子宮，覬覦插手人類的再生產過程。人類現在還占領著生產AI的陣地，但是，可以肯定，用不了多久，機器人就可以生產機器人了。人類今天還可以說，創新這個人類智慧的結晶，可不是AI能在未來幾十年中可以替代的，但不要忘了人類進化幾千年，最有創意的圍棋不是被阿爾法狗的幾小時自我學習所碾壓了嗎？這才是AI對人類的最大威脅，不是它出於自己的快感，控制和主宰人類，而是它徹底否定和顛覆了人類幾萬年進化賴以存在的根基，把人變成無所事事，渾渾噩噩、到處閒逛的幽靈。

面對這樣的趨勢，再繼續堅持充分就業，實在是抱殘守缺，顢頇迂腐了。唯一可行的選擇是讓使用AI的企業，按其所節省的用工，折價支付給提供AI的企業，財政再對這部分收入徵稅，轉移支付給失業家庭。隨著AI的財富效應逐步溢出，失業家庭補貼相應增加，直至有一天絕大多數人不再需要工作，就能獲得基本生活保障。在那樣的社會中，喜歡從事創造性勞動的人去工作，不喜歡的人出了子宮就可以頤養天年。工作不再是為了物質生活，因為沒有經濟壓力，愛幹不幹沒所謂；但一定為了精神生活，因為創造賦予生活於意義，喜歡幹的人享受為人類創造的愉悅。這不正是各盡所能，各取所需的共產主義社會嗎？沒想到幾千萬人拋頭顱灑鮮血，想要實現、卻仍未實現的目標被AI不聲不響地攻占了。

鑒於AI領先的都在境外，所以中國面對嚴峻挑戰，如果再想建立有形或無形的長城，將人家攔截於國門之外，那這個民族就到了最危險的時候。因為攔截不可能成功，而且攔截越久，國內外商品價差就越大，每個人被迫發出的最後吼聲就越來越變味。按照經濟學理論，商品價格應該為商品的變動成本所決定，也就是原材料、能源和勞動力；而原材料和勞動力的終極拆分還是勞動力，一旦未來的能源取自非常低廉的太陽能和核聚變，勞動力又被機器人取代，產成品價格非常可能變得微不足道。此時，中國靠996、007維繫的低工資成本優勢將不堪一擊，當國人拿著人家價廉質優很多的產品，他們一定會發出最後的吼聲，「他媽的！」但這不僅是憤怒，更是佩服和譴責，這才是最大危險。

走出這個困境的選擇首先是加快自己的研發速度，但是很遺憾，在很長時期內可能都看不見隧道盡頭的光芒。另一個是融入AI時代世界經濟的大循環中去，畢竟咱最早將「各盡所能，各取所需」寫上自己的旗幟，作為帶頭大哥，接受他們的規則，參與他們的循環原本無可厚非。這就需要估算AI消滅就業的速度，大幅度削減行政與援外開支，增加對失業家庭的轉移支付。儘管支付境外提供AI服務企業的費用也不可小覷，但比較不參與國際循環，聽任國內外差價拉大，並在未來某個時點引爆，這個代價無論如何是必需和值得承受的。（作者為大陸大學教授）

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