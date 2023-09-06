美國商務部長雷蒙多訪問大陸。雷蒙多是反華急先鋒。之前代表美國政府，打擊華為，比如對華為禁售晶片、禁止台積電幫華為代工。各種軟體不支援華為。強迫台積電到美國設廠，要求台積電上交商務機密。真是罄竹難書。

就在雷蒙多訪華第三天，華為做了一件驚天動地的事。震驚全球科技界。華為在8月29日，宣布M60系列高端手機發售。在沒有任何造勢宣傳下，秒售空。手機雖然沒有明確標明是5G，但是網速達到500M的5G標準。而且搭載衛星通話功能，M60P是世界上第一支可以衛星通話的大眾智能手機。這個消息，讓很多人震驚，讓很多人猝不及防。更讓很多人，忍不住掉眼淚。

華為被美國獵殺的過程，就像中國被西方處處圍堵。華為，代表了中國的民族企業，代表了中國的艱苦發展、創新跟骨氣。華為5年來，是怎樣被美國以帝國主義式的侵略手段，在全球被獵殺的？

再加上美國用莫須有的理由，跟帝國主義式的長臂管轄，以及扣押孟晚舟的極限施壓。任何一個企業，都不可能挺住的。早就倒下了。可是，華為不但挺住，而且堅持更努力研發。

華為被美國獵殺，原因其實也很簡單。有五個原因，讓美國必須追殺殲滅華為。第一、華為在高端手機，已經嚴重威脅蘋果的地位。所以，華為跌倒，蘋果果然吃飽。美國砍殺華為，幫蘋果護航商業利益。直接以政府力，強迫各國追殺華為，真的很可恥。第二、華為手機不願意幫美國政府開後門。美國一直指控華為有國安危機。其實是因為美國政府要求美國科技廠商必須為美國政府開後門，便於監聽監視。但是華為沒有後門。第三、華為在5G的專利，已經超前到讓歐美看不到車尾燈。如果不打倒華為，歐美在5G場域，在自由競爭下根本贏不了華為。第四、華為基地台CP值太高，穩定性好，市占率太高。第五、華為不願意上市，更不願意在西方上市。所以，華爾街資本集團無法染指華為、控制華為。

雷蒙多來中國大陸，就說中國不適合投資。歐盟商會立刻表示，他們不這麼認為。其實美企更不會這樣認為。因為在中國的美企，9成多是賺錢的。你問問蘋果，它在中國賣了多少手機？大陸代工廠幫助它做出多少手機？你問問特斯拉， 如果沒有中國工廠跟中國市場，特斯拉早就破產了。

美光是一家跟美國政府關係非常親近的科技公司。算是跟英特爾一樣的嫡長子。美光去年撤掉上海研發中心，加大對台灣投資。不在中國大陸研發，是因為不要在大陸培養中國的研發能力。但是，晶片還是要賣給中國，為了撈中國的錢。

重要的是，要賣什麼晶片給中國，不賣什麼給中國，得要看美國政府跟美光高興，中國不得有異議。所以，它不賣你，你就要自己發展。但是它又不容許你自己發展，如果你發展的有苗頭了，它就立刻出手扼殺你的發展。美光被大陸發現有安全疑慮，所以被禁售，不過是剛剛好而已，一點都不冤枉。

美國的惡意不會退散，那中國應該怎麼辦？第一、盤點自己的優勢跟劣勢。第二、用優勢來發展未來，用優勢來爭取別人對你平等與對等的對待。第三、痛下苦工，改善劣勢。第四、反對西方中心論，包括貿易、金融、學術教育、科技跟媒體。第五、發展中國自己的模式。

中國要利用現在的關鍵時間，化危機為轉機，勇於迎難而上，攻克艱難與惡意。讓我們奮力，開創盛世大局。（作者為作家）

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