在話題延燒兩周後，農業部長陳吉仲針對「超思」召開記者會，公布相關合約，但外界仍看得霧煞煞，究竟陳吉仲解釋了什麼？50萬資本額公司為何能取得巨額標案？何以同樣巴西進口，台灣蛋價硬是比日本貴？陳吉仲對相關問題避重就輕，不僅沒釋疑，只聽到他又要提告，再次展現民進黨切香腸的本事，一點都不令人意外。

資本額僅50萬的公司接政府上億訂單，本身就充滿戲劇性，實在太不符合常理。曾在北市府擔任公務員的北市議員游淑慧說，北市府提出標案，政府會先篩選合格廠商，不管最低標或限制標，都要經過透明公開程序，一旦外界對廠商有疑問，政府才能本於程序對外解惑，但農業部這兩周做了什麼？

外界看到的是陳吉仲不斷為業者辯護「我們沒圖利業者，只圖利全民」；為蛋價辯護「補貼32元非常態，是緊急進口空運成本高」；為自己辯護「蛋荒是因禽流感，全球雞蛋產量都受影響」。總言之「不是我的錯」，要怪天、怪地、怪禽流感，就是別怪我。

農業部政次陳駿季說，超思和台灣早年從事蛋進出口的「吳記蛋品」有親屬關係，且資本額不代表實力。不斷當「超思」發言人，難道不奇怪？超思才成立沒多久，資本額2.5萬的吳記更早已關門，如此這般羅生門，難道不該公開讓全民檢視？司法不該介入？

民進黨執政後有太多說不清的弊案，包括綠電、未經三期認證的高端疫苗、im.B詐騙案等等，都是先硬拗、回罵、恐嚇，最後再切香腸，不了了之。如今，陳吉仲面對「超思」的反應，也是同樣模式繼續上演，儼然成了蔡政府卸責的SOP。