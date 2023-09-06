郭台銘拚命宣傳造勢近半年，敲鑼打鼓宣布參選總統，換來絕大多數民眾的怒罵與白眼，市場反應很不好。根據美麗島電子報本月2日公布的2024大選第33波追蹤民調，如果是4人參選，賴清德的支持度為35.3%，暫居領先；第二名為侯友宜，支持度為18.8%；柯文哲第三，支持度為15.1%；郭台銘第四，支持度11.3%。郭台銘斷然宣布獨立參選，結果被多數民眾認為是破壞整合，保送賴清德上位。

郭董縱橫商場近半世紀，從他殺敵致勝的輝煌紀錄看，不能否認他資質聰敏，處事精明，但成功的經驗恰恰成為他失敗的導師，聰明反被聰明誤，精明反被精明害，如今已是未戰先敗，再怎麼狂砸資源，死拚活幹，最終結果已經註定，失敗與恥辱已在終點等著他。

他何以落到如此境況？最主要的是權力欲薰心、自大狂作祟，以為「大哥」出征，必可披荊斬棘，所向無敵；而後在國民黨粉碎其「換侯」美夢、柯文哲拒被「併購」後，他仍執迷不悟，再出連署狠招，但一下就被看破手腳，不察商場極限施壓、逼人就範的招術根本行不通，在政治場域沒有民意支持寸步難行，有錢就任性的思維大謬不然。從商場轉戰政治，算是跨道而行，或許他能洞見商場潛伏的風險，找到成功之道，但無能察覺選戰潛藏的風險與自身的盲點，妄想以財大而予取予求，捨正道而強攻硬搶，罔顧誠信而自大自誇且濫開支票。

在一般民眾眼中，他雖然是有成商人，卻是無良政客；雖然精明強悍，卻是政治弱智。他的挫敗始於做人失敗，引人反感，至於謀事不周，尚屬其次。如果他諳於政治，就不會侯友宜三顧豪宅而不見，結果卻給侯政治加分，讓他博得謙遜、苦行而誠意十足的美名。

他的高傲與蠻橫則遭人嫌棄。郭台銘兩次參選盡皆離道而行，如今在政黨關係上已然孤立無助，且已眾怨難犯，只能憑著金錢動員充場面，連工商業界多預觀其敗，工總與商總理事長都公開痛斥其不是，豈非前行路斷？有退職將領評斷他不知「政界形殊勢異，完全陷於盲、亂而自敗」，實在適切而到位。

郭的性格自大、狂妄、霸道，這在商場殺伐上或許是優點，但「商譽」未必是每場戰役成敗關鍵之所繫，「政譽」卻是如影隨形，至關重要。郭台銘參政所言所行經常離經叛道，「政譽」惡評如潮，簡直不堪聞問。這個形象深入人心，不是一朝半日可以改變，更不是用錢洗刷得清。然而，他缺乏自知之明，還是霸道妄為，在沒有一絲勝算的錯誤道路上繼續前進。

他確實意志力超強，曾說「除非太陽不再升起，否則不能不達到目標」，旁人皆知不可為，他偏偏不信邪，非硬幹到底不可。不服輸有時是跌倒後再起的憑藉，但昧於大勢，自以為本事過人，無所不能，卻可能錯失止損、回頭的時機，以致錯上加錯，鑄下無可挽回的悲慘局面。郭台銘現在的處境正是如此，實在應該幡然覺悟，見不好就收，不要敗了下架民進黨的大局，又毀掉自己殘餘的最後一點聲譽。

（作者為資深媒體人）