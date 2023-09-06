鴻海創辦人郭台銘自8月底宣布將以連署方式參選總統以來，迄今不僅政治誠信徹底破產，出格言行更是荒腔走板。而根據不同來源的最新民調顯示，若在四腳督的競爭結構下，郭都是敬陪末座，其中民主文教基金會的民調更有高達5成3認為郭參選對賴清德最有利。儘管如此，郭台銘似乎仍一意孤行，歹戲拖棚，也難怪前立委沈富雄要痛批郭，樣樣都輸人，卻要人家都讓他，「天下沒有臉皮這麼厚的」。

早在上次總統大選時，郭台銘就曾參加國民黨初選，結果輸了憤而退黨，轉與其他在野黨結盟合作，留下自賤誠信的紀錄。這次他又故態復萌，硬幹到底，而且比起4年前更加名不正言不順，言行也更不堪；在獲禮遇參與角逐徵召時，為之前的「年輕氣盛」道歉，更信誓旦旦一定會遵守黨中央最後的提名結果，而且在國民黨確定徵召侯友宜後，郭還公開發出「全力支持侯勝選」的聲明。即使如此，郭還是照樣「願賭不服輸」變臉翻桌，像這樣連基本誠信都沒有的人提出的政見或宣示，誰敢相信？

不守誠信儼然已是郭台銘的慣性使然，外界皆知郭是商場梟雄，但其實在他這幾年積極想參與政治前，就已多次跳票企業投資承諾，CNN更在2017年就整理了「富士康跳票史」，細數他背信的過往。

投資承諾跳票 欺世盜名

CNN於2017年報導郭台銘於2007年宣稱要在越南投資50億美元、2011年說要在巴西投資120億美元、同年也說要在美國賓州投資3000萬美元、2013年說要在印尼投資10億美元、2015年說要投資印度50億美元，但這些承諾「沒一項兌現」。據CNN報導內容，郭台銘2007至2015年跳票的投資承諾達230億3000萬美元，後來說要在美國威斯康辛州投資至少百億美元，實現的內容與原來的承諾也有巨大落差，即使不計威斯康辛州這筆，郭台銘先前投資跳票的金額也高達7300億餘元台幣。

這次郭台銘為了選總統，又搬出自己當初購買BNT疫苗的經驗來說嘴邀功，但BNT疫苗實際上是鴻海與永齡基金會共同出資購買，郭台銘實際出資的是永齡基金會的部分，其餘則是鴻海公司經董事會同意所出資。然而，郭為了替往後的選舉鋪路，不斷以其採購並捐贈BNT疫苗的角色，把光環和功勞都攬到自己一人身上，彷彿在向人民進行「情感勒索」，好像台灣人欠他一份情、必須回報他當總統不可；這與同樣捐贈疫苗卻不邀功、不求回報的台積電張忠謀、劉德音與慈濟證嚴法師，如何相提並論？郭不但對不起鴻海的80萬名股東，更扭曲了善舉的價值與意義。綜合郭在政商兩界的表現，這根本就是欺世盜名。

眼看民調始終墊底，色厲內荏、自信霸道的郭更是大開膨風政見，不斷加料加碼，連不必是行家的一般人都覺得他打高空打過頭了。例如郭的文宣說「4年總統任內要讓台灣GDP倍增」，立即有財經網紅計算，至少要連續8年經濟成長率10%以上才能翻倍，大酸「這真的不是詐騙集團廣告嗎？」郭又說他當4年總統「我保證50年的台海和平」、「我會讓台灣成為亞洲的首富」，50年何其漫長、變數何其多，郭就算霸氣驚人，但如此信口開河、認為敢講就贏，雖充分符合郭的風格與急躁求功的心情，卻只會讓人啼笑皆非，搖頭不已！

民進黨的幫凶 遭邊緣化

目前的情勢很清楚，郭台銘已被明顯邊緣化，所有人都看出他是在野陣營的攪局者，唯一角色只會成為確保賴清德當選、綠營繼續執政的幫凶；而他卻一意孤行、執意參選，不知道他到底想幹什麼、意圖為何？另一方面，在野陣營持續混亂，造成了民意支持率只在藍白之間轉換，更讓許多選民從焦慮轉而灰心沮喪，最後索性不投票。因此，在野陣營要想贏過賴清德，三角纏鬥狀態必須及早結束。而侯友宜、柯文哲必須加緊腳步整合出一組人馬，才有一決勝負的實力。