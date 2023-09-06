2024總統大選民調有高達六成以上的民眾希望政黨輪替，但面對掌握龐大行政資源和國會多數席次的民進黨，分裂的在野陣營儘管「團結下架民進黨」口號喊得震天價響，迄今仍尚未整合出呼群保義的強勢共主，在這場貌合神離的內耗戰中，整合之路依舊荊棘密佈，若藍白勢力最終無法順利整合，2024政黨輪替就注定是場不可能的任務，而違反主流民意者也終將被民意反噬。

目前在野陣營的總統參選人侯友宜與柯文哲，已經分別由所屬政黨正式提名，在整合上本就不易，現階段仍需以類初選的方式各自努力，才能累積彼此最終叫板合作的籌碼，無奈此次原期望獲得國民黨徵召參選總統的郭台銘，在提名失利後竟選擇以寄生遊走於藍白勢力間的類參選方式，繼續走這條求不得、又讓不得的總統路。而為搶當豬小弟，讓曾與其十指緊扣、海誓山盟的柯文哲，嚇到不敢接電話，也讓國民黨飽受分裂困擾，侯友宜的民調也無法有效明顯提升，終於在歷經三個月的曖昧糾纏後，郭台銘於8月28日正式宣布獨立參選，至此在野陣營成為三組人馬參選總統，為整合之路又增添許多變數。

郭台銘宣布獨立參選，不僅違背5月17日於臉書表達全力支持侯友宜勝選的承諾，也讓原本其力邀的在野整合咖啡瞬間變調走味，儘管其參選檄文聲明要代表主流民意推進在野整合，並開出台海50年和平、台灣20年成為亞洲首富的願景支票，卻仍難掩其不計毁譽執意參選的「銘意」，此舉隨即招致外界對其輕諾寡信、參選正當性的質疑，也讓不少期望政黨輪替的選民憂心將保送賴清德直接當選，相信這絕非當下主流民意樂見之結果。

綜觀郭台銘執念走的總統參選之路，已非年少輕狂，而是欲將過去拓展鴻海霸業，於商場間無往不利的爾虞我詐，運用在錯綜複雜的政治競合關係中，意圖用併購和搶單模式搶當一個人的武林盟主，儘管其未獲國民黨提名、民調也墊底，仍執意扛著主流民意的大旗揭竿起義，此名不正言不順、以戰逼合的背信之舉，宛如於在野陣營中施展七傷拳，傷人七分也自損三分，最終恐不僅賠上個人一生累積不易的名聲與形象，也會讓在野陣營落得滿盤皆輸的下場，讓政黨輪替的主流民意希望成空。

政治競合絕對不同於商場競爭。企業於商場競爭時，追求的是公司與股東利益極大化，自然可單純的將道義放兩旁，把利字放中間；但政治間的競合關係，雖然最終追求的是國家人民的興計大利，但牽涉的層面卻很複雜，包括政黨、支持者、地方組織和派系等各方勢力，人情義理不可缺，黨紀家規也不可廢，大家最終比的仍是政治實力而非財力，競合過程中願賭就應服輸，誠信更是無價，在政治的江湖中，還是有其江湖規矩，無法唯我獨尊任性而為。

最終仍期望企業經營有成、一向以虔誠關公信徒自居的郭台銘董事長，勿因為一時的選舉，讓一生信守精忠大義、重然諾的關公精神輕易退駕，若能用「成功不必在我，但成功必定有我」的無私精神，發揮真正的關鍵力量促成在野團結，力抗執政不力的民進黨，這樣才是真正的順應主流民意，也才能獲得到更多人的尊敬和掌聲。（作者為智庫行政人員）

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