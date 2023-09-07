2023年9月5日東協峰會在印尼進行會談，聚焦於緬甸、南海等問題。出席國包括美國、中國、俄羅斯、澳洲、印度、日本、紐西蘭、韓國等代表。今年美國、中國、俄羅斯大咖領導人紛紛缺席，日本則成為這次會議最大亮點。

為了鋪陳年底日本東協升級為全面性戰略夥伴關係，日本首相岸田文雄親自與會，但由於日本核廢水問題爭議很大，對此東協國家相當憂心，環保人士紛紛表達抗議與不滿，相當不給親自出席東協峰會的岸田面子。

無論是美中大咖缺席會議，還是日本核廢水爭議的新聞量，都蓋過了南海與緬甸議題，這是一個警訊，尤其是東協組織制度、機制以及議題設定，出了問題。

大咖缺席 峰會失去亮點

擔任主席國的印尼總統佐科威指出，「面對國際情勢，重申東協不做任何國家的代理人」。對抗美國霸權，中俄有自己的國際組織運作，俄羅斯、中國兩國重點在金磚國家會議，對反美傾向的國家來說，這是一個形塑多極化世界的工具，是一個能夠打擊美國霸權的結構。東協「不結盟」的立場，在中國、俄羅斯眼中成為次要的舞台。

未出席東協峰會的拜登，卻選擇參加G20，對於中國缺席，拜登相當遺憾沒能與習近平見上一面，而感到相當遺憾。國際會議有時候是一個創造雙邊國家領導人會晤的外交場合，例如，習近平、拜登在巴厘島同意在經濟領域開展對話，但迄今為止尚未取得重大進展。沒有共識的會談，同樣會降低領導人出席與會的意願。

在特定的議題上，領導人是否親自出席國際會議，端看這些會議是否能夠帶來政治性的效果，今年議題聚焦在緬甸與南海問題上，然而這些議題早在7月東協外交部長會議上，已經談過一輪了，上次會議既然沒達成任何共識，這些問題又再次搬到東協峰會上。每個國家深知，這次會議也不會達成任何共識，這會讓各國領導人思考是否需要親自出席會議的必要。

未來東協峰會勢必思考如何調整，尤其是想吸引大國熱情參與，想必得多花點心思。

沒有拜登的峰會 已不重要

美國總統拜登雖然不出席東協會議，但是拜登任內，美國在東協成員國菲律賓、越南擴大影響力，取得了前所未有的成功。

例如美國在菲律賓取得新基地使用權，美國、日本、澳洲、菲律賓舉行多次聯合軍演，美國與盟國共同防衛南海以及台海區域，具有重要的戰略性意涵。

拜登訪問越南期間，達成戰略夥伴關係協議，除了經濟議題外，還要加強防務合作，主要是針對中國、俄羅斯，以及開闢新軍火市場而來。

因為美越戰爭，越南向來與美國不遠不近的保持距離；一方面越南與中國有南海衝突，雙邊的關係雖然號稱全面性的戰略夥伴關係，但兩國關係有著一道難以突破的牆，尤其是安全領域關係；越南是俄羅斯最好的朋友，是俄羅斯軍火的主要買家，因為烏俄戰爭，俄羅斯武器不僅生產線出問題，連訂單也大減，讓買家失去信心，這次拜登親訪越南，如果美國擴大對越南軍售，可以說在背後捅了俄羅斯一刀。在南海問題上，美越升級全面性戰略夥伴關係，讓中國難看，據聞中國國家主席習近平與國務院總理李強也要與越南領導人會面。穿梭在大國之間的越南成為最大的贏家。

中美兩國在東南亞區域，布局東協各國之間經濟、政治、軍事等各個領域的利益盤根錯節。即便中國經濟實力在東協佔有一席之地，能發揮領導作用，但是想要達成單極化亞洲理想，仍有阻礙。

美國在經濟以及其他領域競爭不過中國，只好強攻多邊與雙邊的安全領域，因為唯獨安全領域，是中國最難攻破的一環。

日本核廢水 成為焦點

受到洋流影響，核廢水不會自動區分區域，全球海域都會受到影響，就連東協國家也無法置身事外，當核廢水向南蔓延至南海，沿岸國家的漁業首當其衝，不僅漁民拉響警報，讓大家開始意識是否有必要禁食大型魚類及生鮮。漁業代表最擔心，含放射性核元素寄生在魚類等海洋生物之中，受到汙染的魚類，人類吃下肚之後，可能導致癌症、基因突變、其他健康問題，因此衝擊漁業產業供應鏈。

目前區域各國已經組織監測研究團隊，建議東協國家透過這次會議平台表達擔憂並敦促日本政府，在符合各項環境與科學標準之前，應先停止排放核廢水。

東南亞擁有世界上最多樣化的海洋生態系統之一，漁獲是南海國家主要經濟來源。日本將核電站的汙水排入大海，引起東南亞各國憤怒。例如越南、菲律賓、印尼、馬來西亞等國政府，呼籲日本遵守1982年《聯合國海洋法公約》和國際原子能機構其他相關規定，並且揚言準備監測對海洋的影響。

中國嚴厲批評日本排放核廢水計劃，稱其對地球上所有人口構成威脅。南韓則禁止從福島地區進口海鮮。唯獨美國、台灣最力挺日本的政策，甚至駐日代表謝長廷還錯把核廢水當健康元素。

這次東協峰會，大咖缺席、日本核廢水問題成為焦點，南海緬甸問題淪為次要議題，今年東協會議失去了主場性，黯然失色。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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